Почему простое выключение света не уменьшает счета за электроэнергию: эффективные способы экономии электричества в быту

Как снизить затраты на электроэнергию

Большинство людей считают, что экономят электроэнергию: они выключают свет, используют стиральные машины на низкой температуре, переходят на светодиодные лампы. Но настоящие “потребители” энергии — это отопление, кондиционеры и неэффективная бытовая техника.

До 60% энергии в украинских домохозяйствах тратится на обогрев и охлаждение, а на освещение — около 10%. Это означает, что простое отключение света хорошо, но наибольшая экономия достигается благодаря правильному использованию отопления, улучшенной изоляции и энергоэффективной технике.

Иными словами, мы экономим на мелочах, игнорируя главные статьи расходов. Рациональное потребление энергии дома не требует больших инвестиций достаточно изменить привычки.

Экономия электроэнергии

Не размещайте холодильник или морозильник рядом с плитой или под прямыми солнечными лучами. Высокая температура заставляет прибор работать более интенсивно и потреблять больше электричества.

Регулярно размораживайте холодильник и морозильник — чем больше льда накапливается, тем больше расход энергии.

Три-четыре раза в год отодвигайте холодильник от стены и очищайте радиаторы от пыли. Загрязненные радиаторы заставляют компрессор работать сильнее.

Очищайте фильтры в стиральных и посудомоечных машинах. Это повышает их эффективность и уменьшает риск поломки.

Купите бытовую технику с высоким классом энергоэффективности. Приборы класса A потребляют до 40% меньше электроэнергии, чем аналоги класса D.

Экономия тепловой энергии

Если душ использует горячую воду из бойлера, установите водосберегающую воронку — это снизит потребление горячей воды.

Снизив температуру воды в бойлере на 10°C можно сэкономить до 15% годового потребления энергии.

Новый конденсационный котел позволяет снизить расход газа до 20%. По возможности замените старый котел современным энергоэффективным.

Используйте комнатный термостат, запрограммированный на понижение температуры ночью или когда вас нет дома. Уменьшение всего на 1°C позволяет экономить до 5% энергии.

Каждый уголок вашего дома может помочь снизить потребление электроэнергии и тепла, если относиться к нему разумно. Соблюдение простых правил приносит долгосрочные преимущества и значительно уменьшает счета за электроэнергию.