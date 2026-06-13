Почему простыни слипаются в сушилке: 5 эффективных лайфхаков, чтобы избежать комков и скручивания

Как предотвратить скатывание простыней в сушилке / © pexels.com

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Хорошая новость: эту проблему можно легко решить. В Hunker собрали простые, но эффективные лайфхаки, которые помогут сделать сушки постельного белья равномерными и без «слипания».

Не перегружайте сушилку

Одна из главных причин скручивания простыней — избыточное количество вещей в барабане. Когда белье тесно, оно не имеет простора для свободного движения и сбивается в ком.

Что делать:

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сушите простыни отдельно от другой одежды;

не заполняйте барабан более чем на 2/3.

Используйте сушильные шарики

Сушильные шарики (особенно шерстяные) помогают разделять ткань во время вращения. Они уменьшают слипание и ускоряют процесс сушки.

Достоинства:

улучшают циркуляцию воздуха;

уменьшают морщины;

сокращают время сушки.

Распутывайте белье перед запуском сушилки

Многие кладут простыни в сушилку свернутыми или скрученными после стирки. Это почти гарантирует образование шара.

Правильный подход:

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хорошо встряхните простыню после стирки;

расправьте все углы;

загружайте в барабан максимально развернутым.

Сушите большие вещи по отдельности

Простыни, пододеяльники и наволочки имеют разный вес и форму. Если сушить их вместе, они легко переплетаются.

Рекомендация:

сушите простыни отдельно от пододеяльников;

по возможности — по одному крупному изделию за раз.

Остановите сушилку и перемешайте белье

Если вы заметили, что простыни уже начали сбиваться, не ждите конца цикла.

Что сделать:

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остановите сушилку через 10–15 минут;

распутайте белье вручную;

запустите цикл снова.

Дополнительные советы

выбирайте средний режим сушки вместо интенсивной;

не пересушивайте белье — это способствует жесткости ткани;

регулярно очищайте фильтр сушилки для лучшей циркуляции воздуха.

Скручивание простыней в сушилке — это не случайность, а результат неправильной загрузки или условий сушки. Следуя простым правилам, можно значительно улучшить результат и сделать постельное белье мягким, сухим и без складок.

FAQ

Почему простыни сбиваются в ком в сушилке?

Это происходит из-за чрезмерной загрузки, неправильного размещения белья или отсутствия пространства для движения в барабане.

Как сделать так, чтобы простыни не скручивались во время сушки?

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Расправляйте их перед сушкой, не перегружайте сушилку и используйте сушильные шарики для разделения ткани.

Можно ли сушить простыни вместе с другими вещами?

Не рекомендуется, ведь разные по весу вещи быстро переплетаются и способствуют образованию комков.

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