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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
38
Время на прочтение
2 мин

Почему простыни слипаются в сушилке: 5 эффективных лайфхаков, чтобы избежать комков и скручивания

Ситуация, когда постельное белье в сушилке превращается в плотный «шар», знакомо почти каждому. Вместо равномерно высушенных простыней вы получаете влажные смятые узлы, которые приходится досушивать снова. Это не только неудобно, но тратит лишнее время и электроэнергию.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как предотвратить скатывание простыней в сушилке

Как предотвратить скатывание простыней в сушилке / © pexels.com

Хорошая новость: эту проблему можно легко решить. В Hunker собрали простые, но эффективные лайфхаки, которые помогут сделать сушки постельного белья равномерными и без «слипания».

Не перегружайте сушилку

Одна из главных причин скручивания простыней — избыточное количество вещей в барабане. Когда белье тесно, оно не имеет простора для свободного движения и сбивается в ком.

Что делать:

  • сушите простыни отдельно от другой одежды;

  • не заполняйте барабан более чем на 2/3.

Используйте сушильные шарики

Сушильные шарики (особенно шерстяные) помогают разделять ткань во время вращения. Они уменьшают слипание и ускоряют процесс сушки.

Достоинства:

  • улучшают циркуляцию воздуха;

  • уменьшают морщины;

  • сокращают время сушки.

Распутывайте белье перед запуском сушилки

Многие кладут простыни в сушилку свернутыми или скрученными после стирки. Это почти гарантирует образование шара.

Правильный подход:

  • хорошо встряхните простыню после стирки;

  • расправьте все углы;

  • загружайте в барабан максимально развернутым.

Сушите большие вещи по отдельности

Простыни, пододеяльники и наволочки имеют разный вес и форму. Если сушить их вместе, они легко переплетаются.

Рекомендация:

  • сушите простыни отдельно от пододеяльников;

  • по возможности — по одному крупному изделию за раз.

Остановите сушилку и перемешайте белье

Если вы заметили, что простыни уже начали сбиваться, не ждите конца цикла.

Что сделать:

  • остановите сушилку через 10–15 минут;

  • распутайте белье вручную;

  • запустите цикл снова.

Дополнительные советы

  • выбирайте средний режим сушки вместо интенсивной;

  • не пересушивайте белье — это способствует жесткости ткани;

  • регулярно очищайте фильтр сушилки для лучшей циркуляции воздуха.

Скручивание простыней в сушилке — это не случайность, а результат неправильной загрузки или условий сушки. Следуя простым правилам, можно значительно улучшить результат и сделать постельное белье мягким, сухим и без складок.

FAQ

Почему простыни сбиваются в ком в сушилке?

Это происходит из-за чрезмерной загрузки, неправильного размещения белья или отсутствия пространства для движения в барабане.

Как сделать так, чтобы простыни не скручивались во время сушки?

Расправляйте их перед сушкой, не перегружайте сушилку и используйте сушильные шарики для разделения ткани.

Можно ли сушить простыни вместе с другими вещами?

Не рекомендуется, ведь разные по весу вещи быстро переплетаются и способствуют образованию комков.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
38
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