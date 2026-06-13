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Почему простыни слипаются в сушилке: 5 эффективных лайфхаков, чтобы избежать комков и скручивания
Ситуация, когда постельное белье в сушилке превращается в плотный «шар», знакомо почти каждому. Вместо равномерно высушенных простыней вы получаете влажные смятые узлы, которые приходится досушивать снова. Это не только неудобно, но тратит лишнее время и электроэнергию.
Хорошая новость: эту проблему можно легко решить. В Hunker собрали простые, но эффективные лайфхаки, которые помогут сделать сушки постельного белья равномерными и без «слипания».
Не перегружайте сушилку
Одна из главных причин скручивания простыней — избыточное количество вещей в барабане. Когда белье тесно, оно не имеет простора для свободного движения и сбивается в ком.
Что делать:
сушите простыни отдельно от другой одежды;
не заполняйте барабан более чем на 2/3.
Используйте сушильные шарики
Сушильные шарики (особенно шерстяные) помогают разделять ткань во время вращения. Они уменьшают слипание и ускоряют процесс сушки.
Достоинства:
улучшают циркуляцию воздуха;
уменьшают морщины;
сокращают время сушки.
Распутывайте белье перед запуском сушилки
Многие кладут простыни в сушилку свернутыми или скрученными после стирки. Это почти гарантирует образование шара.
Правильный подход:
хорошо встряхните простыню после стирки;
расправьте все углы;
загружайте в барабан максимально развернутым.
Сушите большие вещи по отдельности
Простыни, пододеяльники и наволочки имеют разный вес и форму. Если сушить их вместе, они легко переплетаются.
Рекомендация:
сушите простыни отдельно от пододеяльников;
по возможности — по одному крупному изделию за раз.
Остановите сушилку и перемешайте белье
Если вы заметили, что простыни уже начали сбиваться, не ждите конца цикла.
Что сделать:
остановите сушилку через 10–15 минут;
распутайте белье вручную;
запустите цикл снова.
Дополнительные советы
выбирайте средний режим сушки вместо интенсивной;
не пересушивайте белье — это способствует жесткости ткани;
регулярно очищайте фильтр сушилки для лучшей циркуляции воздуха.
Скручивание простыней в сушилке — это не случайность, а результат неправильной загрузки или условий сушки. Следуя простым правилам, можно значительно улучшить результат и сделать постельное белье мягким, сухим и без складок.
FAQ
Почему простыни сбиваются в ком в сушилке?
Это происходит из-за чрезмерной загрузки, неправильного размещения белья или отсутствия пространства для движения в барабане.
Как сделать так, чтобы простыни не скручивались во время сушки?
Расправляйте их перед сушкой, не перегружайте сушилку и используйте сушильные шарики для разделения ткани.
Можно ли сушить простыни вместе с другими вещами?
Не рекомендуется, ведь разные по весу вещи быстро переплетаются и способствуют образованию комков.