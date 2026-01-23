Почему пуховик больше не держит тепло и как исправить это одним движением: один простой трюк

Зимняя куртка не держит тепло: что делать / © pexels.com

Эксперты уверяют: в большинстве случаев покупать новую куртку совсем не обязательно.

Почему куртка прекращает греть

Секрет в воздухе между волокнами утеплителя — именно оно удерживает тепло. Если пух или синтетика слежались или потеряли объем, куртка становится холодной. Решить проблему поможет правильная стирка: выбирайте деликатный режим и специальные средства для пуха или синтетики.

После стирки высушите куртку в сушилке вместе с теннисными мячами или осторожно расправляя руками, чтобы наполнитель «ожил» и восстановил объем.

Детали, влияющие на тепло

Не забывайте о манжетах, воротниках и нижних краях куртки — они должны плотно прилегать к телу. Если упущена эластичность, добавьте дополнительные манжеты или перекрывайте щели шарфом и поясом, чтобы холодный воздух не проникал внутрь.

Подложка имеет значение

Гладкая синтетика проигрывает флису и мягким тканям в сохранении тепла. Если модель позволяет, добавьте внутренний слой: тонкую жилетку, флисовую кофту или термоподкладку. Это обеспечит дополнительную изоляцию без излишних затрат.

Как быстро высушить куртку

Даже самый теплый утеплитель не работает, если он влажный. Снег, дождь или конденсат внутри снижают эффективность куртки. Проверяйте ее после выхода на улицу и сушите правильно так тепло будет оставаться внутри.

Простой способ сделать куртку теплее

Дополнительные слои одежды — ваш друг в холодную погоду. Термобелье, легкий свитер или жилет создают дополнительную теплоизоляцию и помогают сохранять тепло даже в моделях с тонким наполнителем.