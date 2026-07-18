Почему растения гибнут после обрезки: 7 ошибок, которые легко допустить летом

Обрезка растений

Реклама

Летняя обрезка кажется привычной частью ухода за садом, однако в жаркий сезон она требует особой осторожности. Специалисты по садоводству предупреждают: неправильное время, грязный инструмент или незнание особенностей растения могут не только ослабить его, но и сделать уязвимым к болезням и вредителям.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Эксперты советуют в первую очередь учитывать погодные условия. По словам ландшафтного садовода Терри Спейт, обрезка во время жары, засухи или других экстремальных погодных явлений создает для растения дополнительный стресс. Если растение и так тратит силы на борьбу с неблагоприятными условиями, удаление побегов может ещё больше ухудшить его состояние. Консультант по садоводству Дженнифер Холстон рекомендует отложить процедуру до прохладного пасмурного дня, особенно если ожидается дождь. После осадков, в зависимости от вида растения, она также советует добавить слой мульчи, ведь после обрезки растениям требуется дополнительный уход.

Реклама

Еще одно распространенное заблуждение — проводить обрезку в полдень. В самые жаркие часы дня растения пытаются защититься от высокой температуры, поэтому любое дополнительное вмешательство истощает их ресурсы. Кроме того, после удаления ветвей внутренние листья могут оказаться под прямыми солнечными лучами и получить ожоги. Также возрастает риск обезвоживания.

Специалисты обращают внимание на то, что лето не подходит для плановой обрезки деревьев. По словам Дженнифер Голстон, в этот период растения активно растут, а свежие срезы превращаются в открытые раны, через которые могут проникать бактерии. К тому же они привлекают насекомых, питающихся соком растений. Именно поэтому основную обрезку деревьев специалист рекомендует проводить зимой, когда и деревья, и патогены, и большинство насекомых находятся в состоянии покоя. В то же время она подчеркивает, что если дерево болеет, отмирает или имеет поврежденные ветви, их нужно удалять независимо от времени года.

Не стоит торопиться и с обрезкой молодых растений, которые были высажены недавно. По словам Терри Спейт, летняя обрезка может стимулировать новый рост, но в условиях высоких температур это только усилит нагрузку на растение. Поэтому сначала ему стоит дать время укорениться и адаптироваться к новому месту.

Кроме того, эксперты подчеркивают важность чистоты садовых инструментов. Если секатор или ножницы не продезинфицированы, они могут переносить патогены с одного растения на другое. Особенно это касается инструментов, которыми ранее обрезали больные или отмершие части растений. По словам Дженнифер Голстон, возбудители болезней хорошо сохраняются на грязных инструментах и особенно активно распространяются в тёплую погоду.

Реклама

Чтобы избежать ошибок, садоводам также рекомендуется учитывать особенности каждого растения. Перед обрезкой следует выяснить, формируются ли цветочные почки на старых или молодых побегах, ведь от этого зависит правильное время и способ обрезки. Кроме того, большинство декоративных растений лучше обрезать уже после окончания цветения, если нет цели получить плоды или семена.

Эксперты также советуют не браться за секатор без четкого плана. Перед обрезкой следует определить её цель: улучшение формы растения, ограничение роста, стимулирование нового прироста, улучшение циркуляции воздуха, оздоровление или более обильное цветение. Такой подход поможет избежать хаотичного удаления ветвей и учесть дальнейшее развитие растения.

Напомним, избыток удобрений может нанести овощам не меньший вред, чем их недостаток. Эксперты объяснили, как избежать распространенных ошибок и сохранить урожай.

Новости партнеров