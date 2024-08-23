Почему разогретая в микроволновке еда невкусная: эту ошибку в использовании техники допускают все

Большинство украинцев уже не могут представить свою кухню без микроволновки. Благодаря этому устройству можно быстро разогреть пищу. Однако не каждый умеет правильно пользоваться микроволновкой.

Что можно сделать, чтобы блюда, которые вы разогреваете в микроволновке, были сочнее, аппетитнее и намного вкуснее? Ведь эта техника стала подлинным помощником на современной кухне. Чтобы тратить меньше времени на приготовление пищи, мы часто готовим на несколько дней, а затем просто разогреваем блюда. Несколько минут – и горячий ужин уже можно подавать к столу. Однако, прежде чем использовать микроволновку, запомните несколько важных нюансов.

Прежде всего, разогревать пищу можно только в специальных контейнерах, изготавливаемых из материала, пригодного для использования в микроволновках. На них должна быть маркировка. Обычно это либо значок в виде волн, либо надпись "Microwave oven safe".

Используя такую посуду, вы будете уверены, что ни сам контейнер, ни лежащая в нем еда не испортятся во время разогрева.

Также, запомните, какую посуду ни в коем случае нельзя ставить в микроволновку. Это алюминиевая фольга, металлическая посуда и приборы, бумажные пакеты. Нельзя ставить и плотно закрытые емкости, потому что из-за нарастающего давления сосуд может резко раскрыться и даже разорваться.

Почему разогретая в микроволновке еда невкусная: что делать

Чтобы блюдо получилось сочным и намного вкуснее, нужно накрыть контейнер крышкой, но не закрывать его. В таком случае вода не будет улетучиваться, поэтому продукты не пересушатся.

Существует еще один интересный лайфгак, как сберечь сочность блюда, когда вы разогреваете его в микроволновке. Поставьте рядом с тарелкой, в которой лежит блюдо, рюмку с водой (лучше наливать уже горячую). Так вы создадите дополнительную влажность. Этот метод особенно хорошо работает, когда вы разогреваете кусок пиццы и не хотите, чтобы он стал сухим.

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