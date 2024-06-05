Почему роза превратилась в шиповник: чтобы цветок не выродился ни в коем случае не сажайте возле этих кустов

Часто бывает, что когда-то пышные и красивые розы теряют свой вид, мельчают и превращаются в шиповник (дикую розу).

Шиповник — это дикий предок культурных роз, обладающий свойством переопыляться с другими видами, в том числе и с благородной розой. Часто это происходит в течение длительного периода времени, а потому незаметно. Как результат, через несколько лет вместо пышных цветов вы получаете дикую розу.

Как понять, что роза превращается в шиповник

По словам садоводов, первым признаком того, что роза начала превращаться в шиповник, является появление листьев красного цвета у основания куста. Это четкий сигнал, что растение изменяет свои генетические свойства.

Со временем листья на розе станут более жесткими, потеряют нежность и мягкость, которые характерны для культурных сортов. Благородные розы обычно имеют гладкие листочки, словно покрытые воском. А вот шиповник отличается плотными с маленькими зазубринками.

В конечном итоге куст розы совсем перерождается и становится шиповником. Это проявляется не только в изменении формы и цвета цветов, но и в общем состоянии растения.

Что делать с розой, чтобы она не превратилась в шиповник

Чтобы избежать переопыления розы шиповником, важно соблюдать несколько правил. Если вы заметили первые признаки превращения, лучше сразу срезать куст под корень, чтобы предупредить дальнейшее распространение генетических изменений.

Также всегда сажайте культурные розы на расстоянии не менее 10-15 м от шиповника. Так вы снизите вероятность перепыления.

Регулярно следите за состоянием розовых кустов, чтобы заметить даже малейшие изменения и принять меры. Проводите обрезку и подкормку растений.

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