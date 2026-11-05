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Дата публикации
Категория
Разное
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Почему рыбу лучше чистить не ножом: кулинарный секрет от шефа

Как быстро почистить рыбу: простой кухонный лайфгак, о котором мало кто знает

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Как почистить рыбу

Как почистить рыбу

Чистка рыбы от чешуи обычно ассоциируется с беспорядком на кухне, разлетанием мелких чешуек в разные стороны и поиском специальных инструментов.

Известный испанский шеф-повар и обладатель звезд Мишлен Анхель Леон (Ángel León), известный своим пристрастием к морской кулинарии, поделился гениальным и одновременно чрезвычайно простым лайфхаком, кардинально изменяющим подход к этому процессу. Вместо обычного ножа он рекомендует использовать обычную кухонную терку.

Так чистят рыбу моряки

Этот трюк шеф-повар перенял не из кулинарных академий, а во время одного из своих морских путешествий от обычного рыбака. Когда возникла необходимость почистить рыбу в полевых условиях без специального скребка, рыбак предложил альтернативу, которая оказалась гораздо эффективнее традиционного использования тыльной стороны лезвия ножа.

Как почистить рыбу с помощью терки: главный секрет

Суть метода заключается в использовании обычной кухонной терки, обычно применяемой для сыра или овощей.

Важнейший нюанс — нужно использовать самую грубую сторону терки, которая имеет самые большие отверстия. Благодаря такой текстуре поверхности чешуя снимается быстро, равномерно и контролируемо, а процесс напоминает работу профессиональных кухонных принадлежностей.

Как применить лайфхак на практике

  1. Положите рыбу на осадную доску или стойку вблизи мойки, чтобы избежать лишней грязи.

  2. Возьмите терку стороной с большими отверстиями и плавно проводите ею по коже рыбы в направлении от хвоста к голове, то есть вопреки росту чешуи.

  3. Сохраняйте умеренное и равномерное давление, чтобы чешуя легко отходила, не повреждая нежную мякоть рыбы.

  4. Обработайте рыбу по обе стороны, проверьте качество очистки и тщательно промойте ее холодной водой, чтобы смыть остатки чешуек.

Этот простой бытовой трюк доказывает, что для идеального результата на кухне совсем не обязательно покупать дорогие специализированные гаджеты — иногда самые лучшие решения скрываются в опыте людей, годами работающих с продуктами каждый день.

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