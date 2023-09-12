Почему с похмелья очень хочется секса – 5 фактов от сексологов

Ученые доказали, что через два часа после секса симптомы похмелья проходят.

Утренний секс сочли прекрасным средством, чтобы снять симптомы похмелья. Сексологи до сих пор изучают этот феномен, поэтому однозначного ответа на вопросы не дают. Однако благодаря многолетним исследованиям все же обнаружили пять закономерностей – почему после употребления алкоголя хочется секса.

Причины полового влечения

Наиболее популярна версия физиологических и психических причин.

Причины физиологии. Этанол разрушает нервные клетки, поэтому организм улучшает состояние с помощью гормонального саморегулирования. В случае с похмельем могут помочь гормоны счастья – эндорфины. Поэтому организм, пытаясь вылечиться, включает половое влечение.

Психологические причины. Алкоголь действует на центральную нервную систему, на восприятие человеком мира и его самооценку. Когда мужчины выпивают слишком много алкоголя, их тянет на самоутверждение. И секс для этого подходит как можно лучше, резко повышая самооценку.

5 фактов от сексологов: почему с похмелья хочется секса

Во время похмелья продолжительность секса самая длинная, мужчина может заниматься этим даже если такого результата еще не было. Секс становится длиннее потому, что алкоголь разрушает нервные клетки, из-за чего теряется чувствительность. Секс после алкогольной вечеринки положительно влияет на женщин и мужчин. Ученые обнаружили, что состояние здоровья после секса улучшается уже через 2 часа. Секс снимает симптомы похмелья, но это должно быть в комплексе с лекарственными средствами, например с аспирином. Секс после похмелья как для женщин, так и для мужчин более яркий, поскольку нервные окончания в таком состоянии очень раздражены. Для мужчин секс с похмелья служит лекарством от головных болей, тогда как некоторым женщинам он может быть неприятным.

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