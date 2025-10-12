Почему с возрастом люди просыпаются все раньше без будильника: объяснение экспертов

Почему пожилые люди рано просыпаются / © pixabay.com

Многие люди с возрастом замечают, что просыпаются гораздо раньше, чем привыкли, даже без будильника. Если раньше ранний подъем казался подвигом, то теперь тело будит на рассвете. Это явление не случайно, оно имеет научное объяснение. Об этом пишет ресурс Huffpost.

Почему люди рано просыпаются после 60 лет: как наладить сон

Раннее пробуждение — это естественная часть старения. Доктор Сайрам Партхасарати, специалист по сну, отмечает: с возрастом мозг становится менее чувствительным к внешним сигналам, помогающим ориентироваться в суточном цикле. Свет, приемы пищи, общение или физическая активность — все это помогает организму понимать, когда наступил день, а когда ночь. Но с годами эти связи слабеют.

Например, для молодого человека ужин является сигналом, что пора готовиться ко сну, а для старшего эти внутренние часы могут сбиться. Нервные пути, передающие информацию о времени, замедляют свою работу вместе с мозгом. Именно поэтому пожилые люди часто устают раньше, а просыпаются еще до рассвета, чувствуя себя бодрыми.

Какая связь между зрением и режимом сна

Еще один фактор раннего подъема— ухудшение зрения. С годами глаза получают меньше света, требуемого для регуляции циркадных ритмов. Особенно это касается людей с катарактой: из-за помутнения хрусталика в мозг поступает меньше световых сигналов.

В результате мозг считает, что вечер наступил раньше, чем на самом деле, и начинает вырабатывать мелатонин — гормон сна, преждевременно. Поэтому человек засыпает и, соответственно, просыпается гораздо раньше.

Как улучшить качество сна

Эксперты советуют настраивать свои биологические часы с помощью света. Вечером следует проводить 30-60 минут под ярким освещением — либо прогуляться на улице, либо просто включить свет дома. Это дает мозгу сигнал, который еще продолжается день, и притормаживает выработку мелатонина.

Полезно избегать алкоголя перед сном. Хотя он может вызвать сонливость, алкоголь усугубляет качество отдыха и нарушает естественный ритм сна. Оптимально проводить под ярким светом до двух часов каждый вечер, особенно в осенне-зимний период, когда световой день короткий.