- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему садоводы зимой вешают компакт-диски прямо над грядками
Зимой птицы могут уничтожить только что высаженные культуры за считанные дни. Садоводы советуют простой способ защиты — обычные компакт-диски.
Огородников призывают размещать старые компакт-диски на своих участках, чтобы защитить зимние посадки от птиц. Этот способ советуют использовать именно в холодный сезон, когда птицы активнее ищут пищу и могут повреждать молодые растения.
Об этом сообщило издание Express.
Многие садоводы начинают зимние посевы еще в декабре и январе, чтобы получить ранний старт весенним культурам. В этот период можно сажать капусту, салат, лук, зеленый лук и другие луковые культуры — это позволяет впоследствии заменить луковицы новой партией и иметь свежую зелень почти круглый год. Проблема заключается в том, что зимние посадки часто привлекают птиц.
Именно поэтому огородники используют компакт-диски как защитное средство. Свободно подвешенные диски двигаются даже от легкого ветра, а отраженный свет создает хаотичные вспышки, которые пугают птиц и не дают им приближаться к грядкам. Этот метод успешно применяют на своем огороде: блестящие поверхности дисков активируют у птиц мгновенную реакцию бегства.
Эксперты советуют развешивать диски так, чтобы они могли свободно вращаться, и периодически менять места их расположения. Это важно для того, чтобы птицы не привыкали к постоянному источнику бликов и не возвращались к посадкам.
В то же время садоводы отмечают: зима — сложная пора для птиц, поэтому стоит помогать им в поисках пищи. Подкармливать их рекомендуют отдельно от грядок — на кормушках или птичьих столиках. Подходят орехи, нарезанные фрукты, семена, изюм. А чтобы осенью и зимой возле кормушек не появлялись белки, иногда добавляют небольшое количество порошка чили.
Напомним, ранее мы сообщали, как защитить растения от морозов и уменьшить объем весенних работ.