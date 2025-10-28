Почему самолеты не летают над Южным полюсом: ответ стюардессы вас удивит

Антарктида / © Pixabay

Современные пассажирские самолеты легко преодолевают тысячи километров, объединяя самые отдаленные континенты мира. Однако на карте воздушных маршрутов остается одна девственная зона — Южный полюс. Почему ни один коммерческий рейс не рискует проложить маршрут через Антарктиду, невзирая на потенциальную экономию времени?

Украинская стюардесса с многолетним опытом @tanya_ivanikhina_ объяснила, почему пассажирские самолеты не летают над Антарктидой.

Почему над Антарктидой не летают самолеты

Основная причина того, что над Южным полюсом не совершают авиарейсы, заключается в несоответствии нормам безопасности. Дело в том, что в Антарктиде нет гражданских аэропортов. Во время полета случаются разные ситуации — кому может стать плохо, может сломаться двигатель или разгерметизироваться салон. На Южном полюсе пилот не сможет совершить аварийную посадку, потому что просто не будет где безопасно должности большой пассажирский самолет.

Кроме того, там очень холодно. По словам стюардессы, температура воздуха иногда достигает -80 градусов, а это создает риски замерзания горючего, проблем с гидравликой и обмерзания датчиков.

Большинство систем связи и GPS-спутников ориентируются на средние широты. На южном полюсе сигнал часто нестабильный или вообще нет. Это создает проблему в общении с диспетчерами, что очень важно в авиации.

«Ну, в общем-то, на самом деле мало практических маршрутов, потому что основные направления авиаперелетов — это межконтинентальные линии северного полушария — Америка — Европа, Европа — Азия — Япония — США и т.д.», — объяснила Татьяна.

Стюардесса отметила, что некоторые авиакомпании пролетают мимо Антарктиды, но не над самым полюсом. Прилетать в эти холодные края могут только частные самолеты с учеными.

Где еще в мире не летают самолеты

В мире есть много мест, над которыми не летают самолеты. Кроме Антарктиды, рейсы не выполняют и над Тибетом и Гималаями из-за значительной высоты этих горных вершин. Кроме того, как отмечает Safe air space, запрещены или не рекомендованы полеты над зонами конфликтов. Например, Украина с 2022 года является бесполетной зоной из-за российского вторжения. То же касается Северной Эфиопии, Йемена, Сомали и т.д.

Также в мире много карликовых стран в которых нет аэропортов и пассажирские самолеты не приземляют. Например, Монако, Ватикан, Лихтенштейн, Сан-Марино и т.д. Самолеты над ними летают, но остановки здесь не делают.