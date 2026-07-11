Почему сайты просят принять файлы cookie: что это такое и стоит ли нажимать “принять”

Как пользоваться файлами cookie / © Pixabay

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Практически каждый современный сайт после открытия показывает сообщение с просьбой согласиться с использованием файлов cookie. Для многих пользователей это стало привычной формальностью: кто-то сразу нажимает «Принять», другие — закрывают страницу или пытаются найти кнопку «Отклонить».

Однако далеко не все понимают, что именно означает такое согласие и каких данных оно касается. Обо всех нюансах — рассказываем в материале ТСН.ua.

Эксперты по кибербезопасности отмечают: сами по себе файлы cookie не являются вирусами или шпионскими программами. Это небольшие текстовые файлы, которые браузер хранит на устройстве при посещении веб-ресурсов. Они помогают сайтам запоминать настройки, авторизацию и другую информацию, необходимую для удобной работы. В то же время отдельные cookie могут использоваться для сбора данных о поведении пользователя с рекламной или аналитической целью.

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Что такое файлы cookie

Cookie — это небольшой фрагмент информации, который сайт передает браузеру. При следующем посещении этот файл посылается обратно на сервер, благодаря чему веб-ресурс «узнает» пользователя.

Именно благодаря cookie не нужно каждый раз вводить логин и пароль, повторно выбирать язык интерфейса или заново наполнять корзину в интернет-магазине. Такие файлы значительно упрощают взаимодействие с сайтами и делают просмотр страниц более комфортным.

Почему сайты запрашивают разрешение

Причина появления баннеров с сообщением о cookie связана с законодательством о защите персональных данных, в первую очередь в странах Европейского Союза.

Согласно требованиям европейских правил защиты конфиденциальности, владельцы сайтов должны сообщать пользователям об использовании файлов cookie и получать согласие на применение тех, которые не необходимы для работы ресурса. К этой категории относятся рекламные, маркетинговые и некоторые аналитические cookie.

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В то же время, так называемые «необходимые» файлы могут использоваться без отдельного разрешения, ведь без них сайт часто не способен работать корректно. К примеру, они обеспечивают авторизацию в личном кабинете или хранят товары в корзине интернет-магазина.

Какие бывают файлы cookie

Условно их можно поделить на несколько категорий.

Необходимые (Essential cookies) обеспечивают базовую работу сайта. Без них может не работать авторизация, оформление заказов или другие важные функции. Функциональные запоминают индивидуальные настройки, например, выбранный язык, регион или тему оформления. Аналитические помогают владельцам сайтов понять, как посетители пользуются страницами. Это позволяет улучшать структуру, скорость работы и контент. Рекламные или маркетинговые используются для показа персональной рекламы и могут отслеживать активность пользователя на различных веб-ресурсах. Именно они чаще всего вызывают дискуссии о конфиденциальности.

Безопасно ли принимать cookie

В большинстве случаев — да.

Файлы cookie не могут заразить компьютер вирусами, получить доступ к документам или установить вредоносное программное обеспечение. Их основная задача — хранить небольшие объемы информации, связанные с конкретным сайтом.

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Однако следует внимательно относиться к разрешениям на использование маркетинговых cookie. Они могут использоваться для создания рекламного профиля пользователя, анализа его интересов и персонализации объявлений на других сайтах. Именно поэтому многие современные браузеры позволяют блокировать посторонние (third-party) cookie или удалять их в любой момент.

Нужно ли нажать «Принять»

Единого правильного ответа не существует — все зависит от ваших приоритетов. Если вам важно максимальное удобство и быстрый доступ к сайту, можно согласиться с использованием необходимых и функциональных cookie.

Если же вы хотите минимизировать сбор информации о своей активности в интернете, следует открыть настройки баннера и отказаться от рекламных или аналитических файлов, оставив только необходимые для работы ресурса. На многих сайтах такая возможность предусмотрена.

Как управлять файлами cookie

Почти все современные браузеры позволяют просматривать, удалять или блокировать cookie.

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Пользователь может очистить сохраненные данные, запретить посторонние cookie или настроить исключения для отдельных сайтов. В то же время следует помнить, что полная блокировка всех cookie может привести к некорректной работе некоторых веб-ресурсов, в частности, сервисов с входом в аккаунт или онлайн-магазинов.

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