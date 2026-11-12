Почему сейчас производители смартфонов не кладут зарядные устройства в коробки: названа причина

Почему нет зарядки в коробке смартфона / © Фото из открытых источников

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Покупая новый смартфон, люди все чаще находят в коробке только сам телефон и документацию, возможно, еще кабель. Сетевого адаптера, к которому подсоединяют кабель, может не быть. Производители объясняют это заботой об окружающей среде, но за таким решением стоят также изменения на рынке электроники и стремление сократить расходы на упаковку и логистику. Как объясняет Европейская комиссия, общий стандарт зарядки USB-C и возможность покупать устройства без адаптера должны уменьшить количество ненужных зарядных устройств и электронных отходов. Соответствующие правила для продаваемых в ЕС смартфонов начали действовать с 28 декабря 2024 года.

Меньше электронных отходов и повторного использования зарядок

Одна из главных причин отказа от комплектных адаптеров — желание снизить количество зарядных устройств, которые накапливаются дома после приобретения новых гаджетов. Если у человека уже есть совместимый адаптер, ему не обязательно получать еще один вместе с каждым смартфоном.

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По данным Европейской комиссии, неиспользованные и выброшенные зарядные устройства ежегодно образуют около 11 тысяч тонн электронных отходов. Их производство также требует сырья, энергии и ресурсов для транспортировки.

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Именно поэтому в Европейском Союзе был введен общий стандарт USB-C для многих категорий электроники. Теперь совместимое зарядное устройство можно использовать с разными гаджетами независимо от бренда. Покупатель также может выбрать смартфон без адаптера, если у него уже есть соответствующий.

Почему производителям выгодно уменьшать комплектацию

Экологические аргументы — не единственное объяснение. Меньшая коробка требует меньше упаковочных материалов, занимает меньше места во время перевозки и позволяет разместить больше товаров на одном транспортном поддоне. Это сокращает логистические расходы компаний.

Кроме того, производитель не тратится на комплектный адаптер, а покупатель при необходимости приобретает его по отдельности. Поэтому отсутствие зарядного устройства может быть выгодно для бизнеса, даже если компания подчеркивает прежде всего экологическую составляющую такого решения.

Например, Samsung в своем объяснении по комплектации смартфонов Galaxy отмечает, что отказ от адаптеров и наушников помогает избегать дублирования аксессуаров и уменьшать количество электронного мусора. Apple также объясняет отсутствие адаптера в коробках iPhone своими экологичными целями.

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Можно ли заряжать новый смартфон старым адаптером

В большинстве случаев, если адаптер имеет совместимый разъем, соответствует стандартам безопасности и поддерживает необходимые параметры зарядки. Сам факт, что зарядное устройство изготовлено другим брендом, не означает, что оно не подходит к смартфону.

Однако следует учитывать мощность адаптера и поддерживаемые технологии быстрой зарядки. Если они не совпадают с возможностями телефона, устройство может заряжаться медленнее. Для получения максимальной скорости необходимо использовать совместимый адаптер с соответствующей мощностью и протоколом зарядки.

Важно также проверять, есть ли в коробке кабель: отсутствие сетевого адаптера не означает, что изготовитель обязательно убрал все аксессуары. Комплектация зависит от модели и рынка продаж.

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