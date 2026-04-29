Почему шрамы не исчезают: ученые объяснили механизм заживления кожи

Шрамы на коже – это результат защитной реакции организма. / © ТСН.ua

Шрамы — это не случайный дефект, а результат работы защитных механизмов организма. Они формируются не для эстетики, а для быстрого восстановления барьера, защищающего тело от инфекций и внешних угроз.

Об этом говорится в материале Popular Science.

Как образуются шрамы

Кожа человека состоит из трех основных слоев:

эпидермис (наружный)

дерма

подкожный жировой слой

Если повреждение затрагивает верхний слой, кожа обычно восстанавливается без следов. Однако при более глубоких травмах организм запускает сложный процесс заживления, который почти всегда завершается формированием шрама.

Сначала образуется сгусток крови, останавливающий кровотечение и превращающийся в корку. Далее иммунная система активирует борющиеся с микробами клетки, а также запускает процесс восстановления тканей.

Роль коллагена

Ключевую роль в формировании шрама играют клетки-фибробласты. Они производят коллаген — крепкий белок, создающий своеобразный «каркас» для новой ткани.

Именно из-за высокой концентрации коллагена:

ткань шрама более плотная;

не имеет волосяных фолликулов и потовых желез;

смотрится иначе, чем здоровая кожа.

По словам врача Кори Мааса из Университета Калифорнии в Сан-Франциско, главная задача организма — не восстановить идеальный вид кожи, а быстро сделать ее достаточно прочной для защиты.

Почему шрамы остаются навсегда

Коллагеновые волокна, формирующие шрам, могут сохраняться годами или даже всю жизнь. С течением времени они частично перестраиваются, становятся менее заметными, но полностью не исчезают.

В некоторых случаях организм производит слишком много коллагена, что приводит к:

гипертрофических (поднятых) шрамов

келоидов, которые могут выходить за пределы первичной раны

Такие образования иногда вызывают боль, зуд или даже ограничивают движение.

Ваша кожа — это сложный орган с тремя основными слоями: эпидермисом, дермой и жировым слоем или гиподермой. Изображение: Cancer Research UK / CC BY-SA 4.0

Можно ли избавиться от шрамов

Полностью убрать шрам практически невозможно, но его вид можно улучшить. Косметологические процедуры помогают выровнять текстуру, а стероидные препараты могут снизить покраснение. Правильный уход за раной снижает риск грубой рубцевки.

Врачи советуют держать рану чистой, защищать ее от инфекций, использовать повязки или специальные средства при заживлении.

Несмотря на косметический дискомфорт, шрамы выполняют важную функцию — они свидетельствуют о том, как организм защищает себя. Фактически это «запись» о травме, которая может оставаться с человеком на всю жизнь.

Хотя современная медицина позволяет сделать их менее заметными, полностью исчезнуть шрамы не могут. И именно в этом их биологическая роль.

