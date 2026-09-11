Почему скрипят двери: чем смазать петли, чтобы решить проблему без мастера и дорогостоящего ремонта

Чем смазать петли двери, чтобы не скрипели / © www.freepik.com/free-photo

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Скрип двери может появиться даже в новой квартире, а со временем неприятный звук только усугубляется. Чаще всего причина очень проста — в петлях возникает трение из-за недостаточного количества смазки, накопления пыли и грязи или появления ржавчины. К счастью, в большинстве случаев вызывать мастера не нужно: проблему можно решить самостоятельно за несколько минут.

Почему начинают скрипеть двери

При открывании и закрывании подвижные части петли трутся друг о друга. Если смазка высохла или ее недостаточно, металл начинает двигаться с большим сопротивлением, из-за чего и возникает характерный скрип.

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Дополнительно проблему могут усугублять пыль, мелкий мусор и старую смазку, которая со временем смешивается с загрязнениями. Иногда причина отнюдь не в смазке: скрип может сопровождаться перекосом дверного полотна, ослаблением креплений или повреждением самой петли.

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Поэтому сначала следует медленно открыть и закрыть дверь и определить, какая именно петля издает звук.

Чем лучше смазать дверные петли

Один из самых удобных вариантов для домашней двери — силиконовая смазка. Оно легко наносится, уменьшает трение и подходит для легких механизмов, в частности, петель. Для металлических петель также можно использовать белую литиевую смазку — она гуще и длиннее остается на поверхности.

Для быстрого устранения скрипа можно воспользоваться проникающей смазкой типа WD-40. Оно хорошо проникает в механизм и помогает устранить скрип, однако для длительной смазки лучше использовать специализированную силиконовую или другую соответствующую смазку.

А вот обычное кухонное масло лучше оставить как крайний временный вариант. Она действительно может на время убрать звук, но впоследствии способна оставлять липкий слой, к которому будет прилипать пыль.

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Как правильно смазать петли за несколько минут

Сначала вытрите петлю сухой или слегка влажной тряпкой, удаляя пыль и старую грязь. Затем нанесите небольшое количество смазки непосредственно на движущуюся часть петли, особенно в место, где проходит ее металлический стержень.

После этого несколько раз медленно откройте и закройте дверь. Так смазка распределится внутри механизма. Излишки обязательно протрите тряпкой, чтобы на дверь и окружающие поверхности не попадало жирное средство.

Если скрип не исчез после первой обработки, можно повторить процедуру. Когда же двери не только скрипят, но и начали плохо закрываться, цепляются за пол или заметно просели, проблема может быть уже не в смазке. В таком случае следует проверить крепление петель и состояние самого механизма.

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