Почему собака кладет лапы на хозяина: что на самом деле означает этот жест

Почему собака кладет лапы на человека / © pexels.com

Реклама

Собаки много общаются с помощью движений и прикосновений. Они не могут объяснить словами чего хотят, поэтому используют доступные им способы привлечь внимание человека. Рассказываем, почему собака кладет лапу на хозяина и как понять, что именно она пытается сказать.

Хочет, чтобы вы обратили на нее внимание

Вы работаете за компьютером, смотрите телевизор или увлеченно разговариваете по телефону, а собака тем временем кладет лапу вам на колено. Знакомая ситуация? Скорее всего, любимец просто напоминает о себе.

Реклама

Возможно, он хочет поиграть, выйти на прогулку или получить немного вашего внимания. Собаки быстро замечают, какие действия помогают добиться желаемого. Если после прикосновения лапой хозяин начинает гладить их или получает любимую игрушку, животные запоминают этот прием и используют его снова.

Реклама

Просит не прекращать поглаживание

Вы гладите собаку, но как только убираете руку, она накрывает ее своей лапой? Вероятно, ей понравилось такое проявление внимания и хочет продолжения.

В этот момент животное обычно ведет себя спокойно, остается рядом, может подставлять голову или прижиматься к руке. Да она дает понять, что ей приятно.

Проверить это несложно: сделайте небольшую паузу в поглаживании. Если собака снова касается вашей руки или сама пододвигается поближе, вероятнее всего, она хочет продолжить. Если же отворачивается или уходит, не настаивайте.

Так проявляет свою привязанность

Некоторые собаки любят физический контакт с хозяевами. Они прислоняются боком, кладут голову на колени, садятся у ног или касаются человека лапой. Такое поведение может свидетельствовать о доверии и желании быть рядом.

Реклама

Особенно часто это видно во время совместного отдыха. Например, собака может устроиться возле вас на диване и положить лапу на руку, пока вы смотрите фильм или читаете книгу.

Впрочем, сам по себе этот жест еще не значит, что животное показывает любовь. Важно учитывать общее поведение: расслаблено ли оно, охотно ли идет на контакт, чувствует ли себя комфортно рядом с вами.

Ищет поддержки, когда ей страшно

Гроза за окном, громкие звуки, незнакомые люди или новое место могут вызвать у собаки тревогу. В такие моменты она часто ищет хозяина, прижимается к нему или кладет лапу на руку.

Так животное может пытаться получить поддержку и почувствовать себя в безопасности. Особенно если раньше она уже обращалась к вам в схожих ситуациях.

Реклама

Обратите внимание и на другие признаки: собака может дрожать, прижимать уши, часто зевать, облизывать губы или пытаться скрыться. Если заметили такое поведение, не ругайте любимца и не заставляйте его приближаться к пугающему. Дайте ему возможность побыть в умеренном месте.

Возможно, что-то болит или беспокоит

Есть еще одна причина, которую не следует игнорировать. Если раньше собака редко касалась вас лапой, а в последнее время начала делать это постоянно, понаблюдайте за ней повнимательнее.

Изменения в поведении иногда связаны с плохим самочувствием. Животное может стать беспокойным, чаще искать контакт, скулить или избегать привычных движений. Также насторожить имеют отказ от еды, вялость и нежелание играть.

Конечно, само прикосновение лапой не свидетельствует о болезни. Но если он появился внезапно и сопровождается другими необычными симптомами, лучше показать собаку ветеринару.

Как понять, чего хочет собака

Чтобы разобраться, почему собака кладет лапу на человека, вспомните, что происходило перед этим. Возможно, вы давно не гуляли, как только прекратили игру или перестали гладить любимца. Контекст часто помогает понять причину лучше, чем сам жест.

Также понаблюдайте за поведением собаки:

Если смотрит на вас и приносит игрушку, вероятно, хочет поиграть. Если прикосновение руки во время поглаживания может просить продолжить. Если кладет лапу на колено у двери, может быть, напоминает о прогулке. Если ютится, дрожит или пытается спрятаться, вероятно, чего-то боится. Если стала необычно назойливой и ведет себя беспокойно, следует обратить внимание на ее самочувствие.

Не менее важно учитывать характер любимца. Одни собаки постоянно ищут физического контакта, другие предпочитают отдых рядом, но без прикосновений. Оба варианта вполне нормальны.

Что делать, если собака постоянно кладет лапу на человека

Если такая привычка вам мешает, можно постепенно научить любимца другому способу привлекать внимание. Главное — не ругать его за попытки контакта, а показать, какого поведения вы ожидаете.

К примеру, когда собака кладет лапу на колено, спокойно уберите его и попросите выполнить знакомую команду — «Сидеть» или «Место». Когда животное выполнит просьбу, похвалите его. Так она постепенно поймет, что получить ваше внимание можно и без постоянных прикосновений лапами.

Важно также убедиться, что собаке хватает прогулок, игр и общения. Иногда навязчивое поведение исчезает, когда любимец получает достаточно внимания в течение дня.

Если же собака начала вести себя так внезапно или выглядит напуганной или больной, сначала выясните причину перемен. Учеба не должна заменять заботу о ее самочувствии.

FAQ

Почему собака кладет лапу на меня, когда я ее глажу?

Чаще так собака просит не останавливаться. Если она расслаблена, прижимается к вам и снова касается руки после паузы, ей, вероятно, нравится ваше внимание. Но если животное отворачивается или пытается уйти, лучше прекратить поглаживание.

Значит ли, что собака кладет лапу на хозяина, что она его любит?

Может быть. Прикосновение лапой может быть одним из способов проявить благосклонность и доверие. Однако иногда собака так просит еду, внимание, игру или поддержку. Чтобы понять ее намерения, обращайте внимание на ситуацию и другие поведенческие сигналы.

Новости партнеров

Новости партнеров