Почему собака постоянно вздыхает: кинолог объяснил, что на самом деле означает это поведение

Собака

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Многие хозяева воспринимают громкие вздохи или пыхтение собаки как забавную привычку или проявление характера. Однако специалисты по поведению животных призывают не игнорировать такие сигналы, ведь они могут свидетельствовать об эмоциональной нагрузке, стрессе или попытке животного успокоиться.

Об этом рассказал эксперт по поведению собак в Tik-Tok.

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По словам эксперта, вздохи, пыхтение и громкие выдохи часто относятся к так называемому поведению замещения. Так организм собаки помогает нервной системе справиться с внутренним напряжением.

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«Вздох, пыхтение и громкие выдохи — это физический способ высвобождения внутреннего давления. Собака может испытывать легкую тревогу, фрустрацию или пытаться успокоиться после эмоционального возбуждения», — объяснил специалист.

О чем сигнализирует такое поведение

Эксперт отмечает, что во время тренировок или выполнения сложных команд собака может вздыхать из-за необходимости прилагать не только физические, но и эмоциональные усилия.

Он привел пример регулярно вздыхающего лабрадора, когда вынужден долго оставаться в одной позе или выполнять сложные задачи.

«Его вздохи говорит мне, что он эмоционально напряжен и много работает над собой. Это сигнал, который не стоит оставлять без внимания», — отметил эксперт.

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По словам специалиста, если собака постоянно пыхтит или вздыхает в течение дня без очевидной причины, это может свидетельствовать о хроническом эмоциональном дискомфорте.

«Если это происходит регулярно, значит, у собаки есть определенный уровень эмоционального напряжения, с которым его привычный образ жизни не помогает справиться», — подчеркнул он.

В то же время, отдельные вздохи могут быть и нормальным проявлением расслабления. Поэтому оценивать поведение животного нужно в комплексе, учитывая другие признаки его самочувствия.

Как помочь любимцу

Специалист советует обратить внимание на режим собаки. Регулярные прогулки, физическая активность, игры, умственные упражнения и достаточное время для спокойного отдыха помогают снизить уровень стресса.

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Если же кроме вздохов у животного появляются другие тревожные симптомы — отказ от еды, агрессия, вялость или резкие изменения поведения — следует обратиться к ветеринарному врачу или сертифицированному специалисту по поведению животных.

Напомним, ранее мы сообщали, почему собаки часто виляют хвостом, тогда как кошки делают это гораздо реже.

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