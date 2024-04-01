Почему собака сворачивается калачиком во сне: хозяева животных должны об этом знать

Хозяева собак часто обращают внимание, что их любимцы спят, свернувшись калачиком. Что значит эта поза?

Оказывается, четвероногие друзья не просто так сворачиваются в клубок перед отдыхом. Такая интересная поза объясняется долгими годами эволюции.

Специалисты называют три основные причины, почему собаки приготовятся калачиком во сне.

Самая первая и самая главная — ради защиты. Если во время подготовки ко сну собака не свернется в клубок, она будет чувствовать себя уязвимой к различным опасностям (даже если в реальной жизни их нет). Животное не сможет полностью расслабиться и крепко уснуть.

Почему поза "калачика" помогает собаке почувствовать себя в безопасности? Все очень просто: животное прикрывает живот, который считается наиболее уязвимой частью его тела. Так противнику сложнее атаковать.

Еще одна причина тоже довольно проста. Собака делает так ради сохранения тепла. Поза "калачик" помогает максимально уберечь тепло тела, что особенно важно в холодные месяцы. Даже в доме собаке может быть прохладно, а собака, в отличие от человека, не может укрыться одеялом или пледом. Правильная поза для сна поможет им в этом.

Последняя причина – собаке так просто удобно. Не стоит забывать о банальном комфорте. Животным нравится спать, свернувшись калачиком, потому что такая поза помогает получить максимальное расслабление во время отдыха.

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