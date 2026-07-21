Почему собаки бьют задними лапами после того, как справят нужду

Собака / © Unsplash

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Если вы хотя бы раз выгуливали собаку, то наверняка замечали знакомую картину: после того, как животное сходит в туалет, она начинает энергично скрести землю задними лапами, разбрасывая траву, листья или почву. Многие хозяева считают это просто привычкой или пытаются побыстрее оттащить любимца, чтобы он не испачкал все вокруг. На самом же деле такое поведение имеет важное биологическое объяснение.

Об этом рассказывает Popular Science со ссылкой на ветеринарных специалистов.

Собаки оставляют сообщения друг другу

По словам ветеринарного бихевиориста Университета Пенсильвании Карло Сиракузы, скребли земли после туалета — это один из способов общения между собаками.

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Запах мочи или фекалий содержит много информации о животном. Однако, когда собака начинает царапать землю, она распространяет этот запах на большую площадь и поднимает его в воздух. Более того, на земле остаются видимые следы, которые также могут заметить другие собаки.

Фактически такое поведение передает сразу два сигнала: запах сообщает, кто именно был в этом месте и когда, а следы на почве служат дополнительной «визуальной меткой».

Как объясняет Сиракуза, для других собак это своеобразное сообщение: «Я был здесь».

Почему это важно для собак

Постдокторант колледжа ветеринарной медицины Виргинии и Мэриленда Кортни Секстон отмечает, что моча и экскременты содержат огромное количество информации.

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Скребая землю, собака помогает запаху распространиться на большую территорию. Благодаря этому другие животные могут почувствовать его даже на расстоянии или, если ветер переносит запах.

Привычка досталась от волков

Специалисты считают, что такое поведение происходит от диких предков домашних собак — волков.

Для волчьих стай запаховые метки были способом обозначить территорию и предупредить конкурентов о своем присутствии. По таким меткам другие волки могли определить, кто оставил едущий запах и даже оценить физиологическое состояние животного.

Исследования беспризорных собак также показывают, что они используют запаховые метки для обозначения границ своей территории. В частности, научная работа 2012 года показала, что царапание земли помогает животным определять границы участка и демонстрировать соперникам свое присутствие.

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Другое исследование, опубликованное в 2024 году, показало, что самцы проявляют более выраженное территориальное поведение и наиболее активно реагируют на запах других самцов из соседних групп.

Иногда это может быть признаком тревожности

Карло Сиракуза отмечает, что в редких случаях чрезмерное мечение территории может быть связано с тревожностью.

Особенно это касается собак, живущих в больших городах или часто сталкивающихся с большим количеством других животных. Таким способом они как бы сообщают: «Я здесь», пытаясь избежать нежелательных конфликтов.

В то же время ученый отмечает, что пока нет исследований, которые доказали, что тревожные собаки царапают землю чаще других.

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Когда стоит насторожиться

Обычно такое поведение не требует никаких вмешательств со стороны хозяина. Не все собаки скребут землю после каждого туалета, и это считается нормой.

Обратить внимание следует только тогда, когда поведение резко меняется. Если собака, которая всегда оставляла такие метки, вдруг перестала это делать или начала двигаться скованно, чувствует боль или сковывает во время стула, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Ученые также предполагают, что во время скребания работают и благоухающие железы, расположенные на лапах собаки. Однако какие именно вещества они выделяют и какую информацию передают другим животным, исследователи пока точно не выяснили.

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