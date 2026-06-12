Почему собаки едят траву на прогулке: ветеринар объяснила причину и развеяла распространенный миф

Почему собака ест траву / © pexels.com

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Многие владельцы собак хотя бы раз замечали, как их питомцы во время прогулки начинают жевать траву. Из-за распространенного мнения о том, что животные делают это из-за плохого самочувствия, такое поведение нередко вызывает беспокойство. Впрочем, специалисты говорят, что в большинстве случаев причин для паники нет.

Об этом сообщило издание Express.

Ветеринарный хирург из Великобритании Кэтрин Хенстридж, специализирующаяся на мелких животных, объясняет, что поедание травы является нормальным и естественным поведением для собак. По ее словам, многие люди считают, что таким образом животное пытается справиться с расстройством желудка или намеренно вызывает рвоту. Однако исследования свидетельствуют об обратном.

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Специалист отмечает, что менее чем у 10% собак, которые едят траву, обнаруживаются какие-либо признаки болезни. Поэтому сама по себе такая привычка не является сигналом того, что с животным что-то не так. Подобное поведение можно наблюдать не только у домашних собак, но и у их диких сородичей.

По словам ветеринара, поедание травы считается естественной особенностью, а не признаком недомогания. Кэтрин Хенстридж отмечает, что часто собаки просто любят это делать.

В то же время в благотворительной организации Dogs Trust обращают внимание на то, что иногда причиной такого поведения может быть скука. Если животному не хватает занятий или стимулов, оно может искать способы развлечься во время прогулок или пребывания во дворе. В таком случае владельцам советуют добавить больше активностей, игр или других занятий, которые помогут разнообразить досуг питомца.

Эксперты также предупреждают, что чрезмерное внимание со стороны хозяина может непреднамеренно закрепить такую привычку. Если человек каждый раз реагирует на поедание травы, подходит к собаке или начинает с ней активно взаимодействовать, животное может понять, что это привлекает внимание. Поэтому специалисты советуют не акцентировать внимание на таком поведении и вместо этого поощрять другие желательные действия.

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В организации Dogs Trust отмечают, что небольшое количество травы обычно не наносит вреда собаке и может быть частью её естественного рациона. Однако чрезмерное употребление травы может раздражать желудок и вызывать рвоту.

Владельцам рекомендуется обратиться к ветеринару, если поедание травы сопровождается другими симптомами. В частности, речь идет об отказе от привычной пищи, рвоте, проблемах со стулом или случаях, когда животное начинает есть другие непищевые предметы. В таких ситуациях поведение собаки может потребовать дополнительной оценки специалиста.

Напомним, что не все собаки чувствуют себя комфортно в шумном и оживленном доме. Эксперты рассказали, какие семь пород лучше всего подходят для больших семей и почему их часто рекомендуют ветеринары.

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