Почему собаки имитируют половой акт с людьми или игрушками: ученые назвали неожиданные причины

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Собака, которая имитирует половой акт с человеком, другой собакой или даже игрушкой, не всегда делает это из-за полового влечения. Учёные объясняют, что такое поведение, известное как «садки», может быть связано со стрессом, сильным возбуждением, игрой, скукой или другими эмоциональными состояниями.

Об этом рассказал почетный профессор экологии и эволюционной биологии Университета Колорадо Марк Бекофф, сообщает Daily Mail.

По словам учёного, садки являются естественным поведением собак и не считаются чем-то необычным или ненормальным. Хотя самой очевидной причиной такого поведения является спаривание, оно далеко не всегда связано именно с половым инстинктом.

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Специалист отмечает, что некоторые собаки имитируют половой акт, чтобы заявить о своём доминировании, другие делают это во время игры, когда слишком возбуждены. Также садки могут возникать, когда животное переполняют противоречивые эмоции, в частности волнение и стресс.

Как объяснил Марк Бекофф, такое поведение иногда является так называемым «смещённым поведением» — действием, которое возникает из-за эмоциональной перегрузки, а не из-за осознанной цели. Например, собака может начать имитировать половой акт после прихода незнакомого гостя в дом, поскольку одновременно испытывает волнение и беспокойство.

Кроме того, по словам исследователя, иногда причиной становится скука. У некоторых собак такая привычка формируется в спокойные моменты, подобно тому, как люди могут машинально листать ленту в телефоне или включать телевизор.

Исследователи также наблюдали такое поведение в периоды резкой физической активности, когда собаки стремительно бегают. В таких ситуациях животное могло ненадолго сделать садку на другую собаку, а уже через несколько секунд отбежать, словно ничего не произошло. В отдельных случаях, по словам профессора, такое поведение возникает почти рефлекторно, когда собака случайно оказывается в определённом положении.

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В рамках долгосрочного научного проекта Марк Бекофф попросил владельцев собак собирать наблюдения за садками в местных парках для выгула. Всего было проанализировано 312 таких случаев.

Результаты показали, что примерно 65% садок происходили без очевидной причины. Ещё 26% случаев наблюдались во время игры, а лишь 9% лучше всего объяснялись демонстрацией доминирования.

Исследователи также не выявили различий между самцами и самками — оба пола одинаково часто были как теми, кто делал садки, так и теми, на кого их делали. Не имел значения и размер животного. Профессор привёл примеры, когда маленькие собаки пытались сделать садку на значительно более крупных, но соскальзывали, поскольку не могли удержаться.

Учёный подчеркнул, что хотя садки являются естественным поведением собак, их чрезмерное или навязчивое проявление может свидетельствовать о проблеме. В таких случаях он рекомендует обратиться к ветеринару или поработать с животным с помощью дрессировки.

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Напомним, что внезапная дрожь или вздутие живота у собаки могут быть не просто признаком плохого самочувствия. Ветеринары предупреждают: один из этих симптомов нередко требует немедленной операции, ведь промедление может стоить животному жизни.

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