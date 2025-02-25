Почему собака отказывается гулять: ветеринар назвал причины и рассказал, как помочь

Самой распространенной причиной того, что собака больше не хочет идти на прогулку, есть проблема с суставами.
Бывает так, что взрослые собаки отказываются выходить на прогулку. При этом четвероногие якобы чувствуют себя хорошо и не проявляют беспокойства.
Ветеринар Марк дос Анхос, DVM, работавший на четырех континентах, лечивший собак, кошек, экзотических и диких животных, скот и птицу всех типов и размеров, объяснил, о чем может свидетельствовать отказ собаки от прогулки, говорится в материале yahoo.
На вопрос хозяев 6-летней собаки, которая вдруг стала отказываться от прогулки, врач назвал самые распространенные проблемы, из-за чего может проявляться такое поведение четырехлапых.
"Самой распространенной причиной того, что собака больше не хочет гулять, является медицинский фактор. Собаки больших пород в среднем и взрослом возрасте часто сталкиваются с развитием артрита вследствие дисплазии тазобедренного сустава, дисплазии локтя или травмы колена", — говорит врач-ветеринар.
Для малых пород наиболее распространенной медицинской причиной является раздражение подушечек лапок, часто каменной солью зимой, а летом из-за раскаленной под солнцем плитки тротуара.
"Первое, что вы можете сделать дома, это посмотреть на лапы собаки. Есть ли открытые язвы, или подушечки тонкие, красные и воспаленные?.. Если таких проблем нет, тогда вам нужно осмотреть конечности животного на признаки артрита. Иногда вы можете почувствовать крепитацию, скрип в суставах, если положить собаку на спину — если положить собаку на спину — если положить собаку на спину — если положить собаку на спину".
Симптомы артрита у собаки
Если вы не уверены, что с вашей собакой все хорошо, вот симптомы артрита, которые чаще всего наблюдаются у животного:
- нежелание ходить на прогулки;
- медленное вставание;
- скованность при подъеме;
- прыжки, как у кролика, с задними ногами вместе во время бега
Лечение артрита
"Вы можете обсудить варианты лечения со своим ветеринаром, но я всегда рекомендую изменить корм, чтобы помочь любой собаке с этой хронической болезнью. Если вы не хотите сажать собаку на лечебную диету, тогда по крайней мере подумайте о добавлении источника омега-3 жирных кислот."
Однако у такой проблемы как артрит не может быть быстрого решения, поскольку и сами хозяева животных не сразу замечают ее, поэтому она часто приобретает хроническое состояние. Исследования показывают, что ухудшение походки собаки можно не заметить в течение нескольких месяцев.
"Если ваш ветеринар обнаружит признаки артрита, он может решить дать противовоспалительное средство для более быстрого результата", – добавляет врач.
Он также отметил, что отказом от прогулки пес может сигнализировать о своем страхе и негативном опыте в прошлом.
Некоторые животные испытывают боль из-за тугой ошейника или просто беспокоятся, когда их долго держат на поводке.
Что делать, если собака здорова, однако гулять не хочет
Если собака здорова, у него ничего не болит, а с суставами все в порядке, есть следующие причины отказа собаки от прогулки:
- страх перед другими собаками или отрицательным событием на улице, произошедшей с животным раньше;
- тугой ошейник – проверьте состояние кожи под ним;
- погода – для многих животных это действительно проблема.
Как решить проблему
- Попытайтесь гулять без поводка. "Если это не медицинская проблема, прогуляйтесь без поводка. Наблюдательные исследования показали, что собаки ведут себя гораздо спокойнее, когда гуляют свободно", — объяснил врач.
- Лечение артрита, если есть такая проблема.
Источники, использованные в материале:
- Вестгарт С, Кристли Р.М., Пинчбек Г.Л., Гаскелл Р.М., Доусон С., Брэдшоу Дж.В.С. Поведение собаки на прогулке и эффект от поводка. Appl Anim Behav Sci. Июнь 2010 г.; 125(1): 38-46. doi: 10.1016/j.applanim.2010.03.007. Epub 2010, 18 апреля. PMID: 32287571; PMCID: PMC7132425. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7132425/
- Roush JK, Додд CE, Fritsch DA, Allen TA, Jewell DE, Schoenherr WD, Richardson DC, Leventhal PS, Hahn KA. Многоцентровая ветеринарная практика оценки влияния омега-3 жирных кислот на остеоартрит у собак. J Am Vet Med Assoc. 2010 год 1 января; 236(1): 59-66. doi: 10.2460/javma.236.1.59. Ошибка: J Am Vet Med Assoc. 1 июня 2010 г.; 236 (11): 1191. PMID: 20043800. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20043800/