Почему собака отказывается гулять: ветеринар назвал причины и рассказал, как помочь

Самой распространенной причиной того, что собака больше не хочет идти на прогулку, есть проблема с суставами.

Бывает так, что взрослые собаки отказываются выходить на прогулку. При этом четвероногие якобы чувствуют себя хорошо и не проявляют беспокойства.

Ветеринар Марк дос Анхос, DVM, работавший на четырех континентах, лечивший собак, кошек, экзотических и диких животных, скот и птицу всех типов и размеров, объяснил, о чем может свидетельствовать отказ собаки от прогулки, говорится в материале yahoo.

На вопрос хозяев 6-летней собаки, которая вдруг стала отказываться от прогулки, врач назвал самые распространенные проблемы, из-за чего может проявляться такое поведение четырехлапых.

Собака не хочет гулять – причина / Фото: Unsplash

"Самой распространенной причиной того, что собака больше не хочет гулять, является медицинский фактор. Собаки больших пород в среднем и взрослом возрасте часто сталкиваются с развитием артрита вследствие дисплазии тазобедренного сустава, дисплазии локтя или травмы колена", — говорит врач-ветеринар.

Для малых пород наиболее распространенной медицинской причиной является раздражение подушечек лапок, часто каменной солью зимой, а летом из-за раскаленной под солнцем плитки тротуара.

"Первое, что вы можете сделать дома, это посмотреть на лапы собаки. Есть ли открытые язвы, или подушечки тонкие, красные и воспаленные?.. Если таких проблем нет, тогда вам нужно осмотреть конечности животного на признаки артрита. Иногда вы можете почувствовать крепитацию, скрип в суставах, если положить собаку на спину — если положить собаку на спину — если положить собаку на спину — если положить собаку на спину".

Японский шпиц на прогулке / Фото: Credits

Симптомы артрита у собаки

Если вы не уверены, что с вашей собакой все хорошо, вот симптомы артрита, которые чаще всего наблюдаются у животного:

нежелание ходить на прогулки;

медленное вставание;

скованность при подъеме;

прыжки, как у кролика, с задними ногами вместе во время бега

Лечение артрита

"Вы можете обсудить варианты лечения со своим ветеринаром, но я всегда рекомендую изменить корм, чтобы помочь любой собаке с этой хронической болезнью. Если вы не хотите сажать собаку на лечебную диету, тогда по крайней мере подумайте о добавлении источника омега-3 жирных кислот."

Однако у такой проблемы как артрит не может быть быстрого решения, поскольку и сами хозяева животных не сразу замечают ее, поэтому она часто приобретает хроническое состояние. Исследования показывают, что ухудшение походки собаки можно не заметить в течение нескольких месяцев.

"Если ваш ветеринар обнаружит признаки артрита, он может решить дать противовоспалительное средство для более быстрого результата", – добавляет врач.

Он также отметил, что отказом от прогулки пес может сигнализировать о своем страхе и негативном опыте в прошлом.

Некоторые животные испытывают боль из-за тугой ошейника или просто беспокоятся, когда их долго держат на поводке.

В Черновцах хаски ежедневно сидит у подъезда, ожидая своего мобилизованного хозяина / Фото: Фото из открытых источников

Что делать, если собака здорова, однако гулять не хочет

Если собака здорова, у него ничего не болит, а с суставами все в порядке, есть следующие причины отказа собаки от прогулки:

страх перед другими собаками или отрицательным событием на улице, произошедшей с животным раньше;

тугой ошейник – проверьте состояние кожи под ним;

погода – для многих животных это действительно проблема.

Как решить проблему

Попытайтесь гулять без поводка. "Если это не медицинская проблема, прогуляйтесь без поводка. Наблюдательные исследования показали, что собаки ведут себя гораздо спокойнее, когда гуляют свободно", — объяснил врач. Лечение артрита, если есть такая проблема.

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