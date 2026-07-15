Петунии. / © Associated Press

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Петуния летом украшает клумбы, балконы, террасы и подвесные кашпо. Впрочем, внутри лета часто растение начинает сохнуть, вытягиваться, листья желтеют, а бутонов становится все меньше.

Как правильно ухаживать за петунии июле и чем подкармливать, чтобы цветение длилось до осени, читайте в материале ТСН.ua.

Почему сохнет петуния в кашпо

Садоводы объясняют, что растущие в горшках петунии уязвиме высаженных в открытый грунт. В жаркие дни земля в кашпо быстро пересыхает, а корневая система работает почти на грани своих возможностей.

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Если листья вялые только днем, а вечером восстанавливаются — это нормальная реакция на жару. Впрочем, если цветок не оживает даже после полива, нужно срочно менять уход.

Часто именно неправильный полив чаще всего становится причиной высыхания растения. В жаркие летние дни петунии в кашпо могут потребовать полива дважды в день — утром и вечером. Поливать следует отстоявшейся водой под корень, избегая попадания на цветы.

В то же время нельзя допускать застоя воды, чтобы корни не начали загнивать. Если после полива вода остается в поддоне, ее нужно слить.

Как ухаживать за петунией

Пышное и длительное цветение петунии зависит от правильного ухода, обеспечивающего непрерывное цветение почти до первых заморозков.

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В первую очередь она нуждается в солнечном месте. Это очень важно для образования большого количества. Не менее важна рыхлая почва, которая хорошо пропускает воду и воздух.

Растение следует систематически подкармливать удобрениями для цветущих культур, ведь оно быстро истощает запас питательных веществ в небольшом объеме почвы.

Еще одно важное условие обильного цветения — своевременная обрезка и удаление увядших цветков. Да, петуния не будет тратить силы на образование семян, а направляет их на формирование новых побегов и бутонов.

Чем подкормить петунию

Петуния относится к растениям, которые очень быстро истощают землю. Лучше раз в 7–10 дней использовать комплексные удобрения для цветущих растений с высоким содержанием калия и фосфора.

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Калий стимулирует образование бутонов, удлиняет цветение, а также делает цветы больше. В то же время, фосфор помогает развиваться корневой системе.

С азотом нужно быть осторожными, потому что если его многовато, петуния начинает активно наращивать листья, но почти перестает цвести.

Почему петуния не цветет

Если петуния перестала образовывать новые бутоны или плохо цветет, проблема в условиях ее выращивания. Чаще растению просто не хватает солнечного света. Как следствие, в тени она начинает вытягиваться и наращивать листья вместо цветов.

Из-за отсутствия обрезки куст не только начнет плохо цвести, но и будет выглядеть не очень опрятно. Если не укорачивать длинные побеги и не удалять отцветшие цветки, растение тратит силы на формирование семян, поэтому новые бутоны появляются значительно реже.

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Если побеги вытянулись, их можно сократить примерно на треть, а очень старые даже наполовину. После такой процедуры петуния быстро испускает молодые боковые побеги, куст становится гуще.

Еще одна причина — слишком тесный вазон. Когда корневая система заполняет емкость, то растению начинает не хватать влаги и питательных веществ. Это также отрицательно сказывается на цветении.

Напомним, мы писали о том, чем удобрять петунии в течение сезона, чтобы они цвели без остановки.

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