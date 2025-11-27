- Дата публикации
Почему сохнут губы: какие ошибки усугубляют проблему и как вернуть им здоровый вид
Сухие и потрескавшиеся губы — одна из самых распространенных проблем, которая может появляться в любое время года. Часто мы списываем это на ветер или холод, но настоящих причин гораздо больше.
Понимание того, что провоцирует сухость губ, помогает не только временно облегчить дискомфорт, но и полностью восстановить их здоровье. Рассказываем о главных факторах, из-за которых губы теряют влагу, и проверенные способы, которые вернут им мягкость и гладкость.
Почему сохнут губы и как избежать этой проблемы: действенные советы для здоровья и красоты
Дефицит воды в организме. Губы сразу реагируют на нехватку воды. Когда организм обезвоживается, слизистая мгновенно становится сухой. Что делать: пейте воду равномерно в течение дня, в холодное время добавьте теплую воду или травяные чаи.
Холод, ветер и сухой воздух в помещении. Резкие перепады температур и работа отопления буквально извлекают влагу из слизистой. Используйте увлажнитель воздуха и защитный бальзам с ланолином или воском перед выходом на улицу.
Дефицит витаминов и микроэлементов. Частые трещинки в уголках губ часто свидетельствуют о нехватке витаминов группы B, железа и цинка. Следует разнообразить рацион или добавить витаминные комплексы после консультации со специалистом.
Аллергия на косметику и продукты. Некоторые компоненты помад, зубных паст или даже продуктов питания могут вызывать раздражение. Как действовать: временно откажитесь от новых косметических средств и проследите, изменится ли состояние губ.
Неправильный уход или его полное отсутствие. Губы нуждаются не в меньшем уходе, чем кожа лица. Решение: раз в неделю делайте мягкий скраб — сахар и мед, а каждый день — густой бальзам с натуральными маслами.
Привычка дышать ртом. Такое дыхание активно высушивает слизистую, особенно во время сна. Что можно сделать: проверить состояние носового дыхания, иногда достаточно увлажнить носовые ходы или устранить небольшие отеки.
Какие лучшие способы быстро восстановить губы
Наносить бальзам перед сном — работает как ночная маска.
Избегать матовых помад в период сухости.
Защищать губы SPF средством в солнечную погоду.
Пить достаточно воды и избегать пересоленных продуктов.
Наносить мед или масло ши как натуральное средство восстановления.