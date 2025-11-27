Почему сохнут губы: какие ошибки усугубляют проблему и как вернуть им здоровый вид

Понимание того, что провоцирует сухость губ, помогает не только временно облегчить дискомфорт, но и полностью восстановить их здоровье. Рассказываем о главных факторах, из-за которых губы теряют влагу, и проверенные способы, которые вернут им мягкость и гладкость.

Дефицит воды в организме. Губы сразу реагируют на нехватку воды. Когда организм обезвоживается, слизистая мгновенно становится сухой. Что делать: пейте воду равномерно в течение дня, в холодное время добавьте теплую воду или травяные чаи.

Холод, ветер и сухой воздух в помещении. Резкие перепады температур и работа отопления буквально извлекают влагу из слизистой. Используйте увлажнитель воздуха и защитный бальзам с ланолином или воском перед выходом на улицу.

Дефицит витаминов и микроэлементов. Частые трещинки в уголках губ часто свидетельствуют о нехватке витаминов группы B, железа и цинка. Следует разнообразить рацион или добавить витаминные комплексы после консультации со специалистом.

Аллергия на косметику и продукты. Некоторые компоненты помад, зубных паст или даже продуктов питания могут вызывать раздражение. Как действовать: временно откажитесь от новых косметических средств и проследите, изменится ли состояние губ.

Неправильный уход или его полное отсутствие. Губы нуждаются не в меньшем уходе, чем кожа лица. Решение: раз в неделю делайте мягкий скраб — сахар и мед, а каждый день — густой бальзам с натуральными маслами.