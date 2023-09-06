Почему специалисты рекомендуют хранить пищевую пленку в холодильнике: вы будете удивлены

Пищевая или полиэтиленовая пленка – невероятно полезное изобретение. Но в нем есть один маленький недостаток. Ее поверхность липкая (что нужно для лучшего хранения продуктов) и быстро прилипает к себе еще до того, как вы накроете пленкой контейнер.

Об этой проблеме пишут в издании The Kitchn. Кажется, каждый раз, когда вы достаете пищевую пленку, чтобы замотать ею кусок пирога или другие продукты, она сразу превращается из аккуратного листа в непонятный липкий шарик, который довольно трудно разъединить. К счастью, есть способ, который поможет вам справиться с этой проблемой. Все, что нужно сделать, это всего-навсего изменить место ее хранения.

Большинство из нас хранят пищевую пленку в шкафчике рядом с алюминиевой фольгой и пергаментной бумагой для запекания. Однако, если вы хотите, чтобы она стала еще полезнее, лучше переложить ее в морозильную камеру.

Почему охлаждение пищевой пленки делает ее менее липкой? Объяснить это можно с помощью науки. Прохладный воздух в морозильной камере помогает устранить часть статического электричества, по которому пленка прилипает сама к себе. После морозильной камеры пленка вернется до комнатной температуры через несколько секунд, поэтому запросто прилипнет к контейнеру или продукту.

Как пояснил TODAY Food доктор Чад Орзел, доцент физики и астрономии Юнион-колледжа, агезия между кусочками пищевой пленки может быть вызвана тем, что молекулы на поверхности перегруппировываются, образуя слабые химические связи, и более низкая температура может немного затормозить этот процесс.

Охлаждение полиэтиленовой пленки не займет много времени, поэтому если вы не можете навсегда освободить место для хранения морозильника, просто положите полиэтиленовую пленку для охлаждения примерно на 15 минут, прежде чем начать заворачивать остатки пищи.

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