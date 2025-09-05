ТСН в социальных сетях

Почему специалисты не советуют копать картофель до 6 сентября: в какие дни лучше это делать

Конец лета и начало осени в Украине обычно связаны с уборкой картофеля. Но опытные хозяева руководствуются не только благоприятной погодой, но подсказками лунного календаря. Именно он предостерегает: до 6 сентября 2025 браться за копание картофеля нежелательно.

Когда лучше копать картошку в сентябре 2025 года

Когда лучше копать картофель в сентябре 2025 года / © unsplash.com

До 6 сентября длится период возрастающей Луны. В настоящее время все питательные силы растения поднимаются вверх — к стеблям и ботве, тогда как клубни остаются “обделенными”. Последствия такой уборки неутешительны:

  • картофель получается водянистым и чрезмерно влажным;

  • клубни не успевают набрать плотности и созреть полностью;

  • сохраняться такой урожай будет плохо: быстро появляется гниль, проростки или порча.

Чем особенно 6 сентября

Именно в этот день начинается фаза нисходящей Луны. Энергия устремляется к корням, поэтому картофель наконец-то “настраивается” на вызревание. Картофеля становятся твердыми, крепкими и пригодными для длительного хранения. Это и самое благоприятное время для уборки урожая.

Когда копать можно и нельзя

Астрологи и аграрии предостерегают: в Новолуние (21 сентября) и Полнолуние любые работы с картофелем лучше отложить. Эти дни считают энергетически нестабильными, а следовательно, нежелательными для уборки корнеплодов.

Оптимальные даты для сбора картофеля 2025 года

  • 7–8 сентября;

  • 10–11 сентября;

  • 15-16 сентября.

