Почему специалисты не советуют копать картофель до 6 сентября: в какие дни лучше это делать
Конец лета и начало осени в Украине обычно связаны с уборкой картофеля. Но опытные хозяева руководствуются не только благоприятной погодой, но подсказками лунного календаря. Именно он предостерегает: до 6 сентября 2025 браться за копание картофеля нежелательно.
До 6 сентября длится период возрастающей Луны. В настоящее время все питательные силы растения поднимаются вверх — к стеблям и ботве, тогда как клубни остаются “обделенными”. Последствия такой уборки неутешительны:
картофель получается водянистым и чрезмерно влажным;
клубни не успевают набрать плотности и созреть полностью;
сохраняться такой урожай будет плохо: быстро появляется гниль, проростки или порча.
Чем особенно 6 сентября
Именно в этот день начинается фаза нисходящей Луны. Энергия устремляется к корням, поэтому картофель наконец-то “настраивается” на вызревание. Картофеля становятся твердыми, крепкими и пригодными для длительного хранения. Это и самое благоприятное время для уборки урожая.
Когда копать можно и нельзя
Астрологи и аграрии предостерегают: в Новолуние (21 сентября) и Полнолуние любые работы с картофелем лучше отложить. Эти дни считают энергетически нестабильными, а следовательно, нежелательными для уборки корнеплодов.
Оптимальные даты для сбора картофеля 2025 года
7–8 сентября;
10–11 сентября;
15-16 сентября.