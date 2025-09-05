Почему специалисты не советуют копать картофель до 6 сентября: в какие дни лучше это делать

Когда лучше копать картофель в сентябре 2025 года / © unsplash.com

Реклама

До 6 сентября длится период возрастающей Луны. В настоящее время все питательные силы растения поднимаются вверх — к стеблям и ботве, тогда как клубни остаются “обделенными”. Последствия такой уборки неутешительны:

картофель получается водянистым и чрезмерно влажным;

клубни не успевают набрать плотности и созреть полностью;

сохраняться такой урожай будет плохо: быстро появляется гниль, проростки или порча.

Чем особенно 6 сентября

Именно в этот день начинается фаза нисходящей Луны. Энергия устремляется к корням, поэтому картофель наконец-то “настраивается” на вызревание. Картофеля становятся твердыми, крепкими и пригодными для длительного хранения. Это и самое благоприятное время для уборки урожая.

Когда копать можно и нельзя

Астрологи и аграрии предостерегают: в Новолуние (21 сентября) и Полнолуние любые работы с картофелем лучше отложить. Эти дни считают энергетически нестабильными, а следовательно, нежелательными для уборки корнеплодов.

Реклама

Оптимальные даты для сбора картофеля 2025 года