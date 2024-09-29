Почему старшие женщины выбирают молодых мужчин: сколько продолжаются такие отношения

Сейчас все больше женщин 40+ хочет встречаться с младшими мужчинами, на самом деле, у такого выбора множество преимуществ.

Такую тенденцию сначала задали мировые звезды, теперь этим никого не удивишь. Уже стало очевидным, что старшие женщины, в частности, имеющие деньги и статус, предпочитают молодых мужчин, и вот почему.

Отличный секс

Сексуальность женщины сильнее всего расцветает именно после 40 лет, когда мужская идет на убыль. Поэтому зрелая женщина будет идеальной партнершей для 30-летнего мужчины. Градус страсти в такой паре обычно просто невероятный, а это прекрасно сказывается на общей жизни.

Мужчины за сорок вместо секса охотнее посмотрят футбол или поедут на рыбалку, забыв, что партнерша в сорок пять снова такая, как в двадцать пять. Ей нужен не только статус замужней женщины.

Что касается молодых мужчин, то они здесь тоже в выигрыше. Девушка может проигнорировать сексуальные призывы партнера-ровесника, потому что ее либидо еще спит. Зато зрелая женщина охотно поддержит все сексуальные фантазии своего молодого партнера, еще подкинет своих идей. В сексе взрослые женщины более раскрепощенны, активны и более искусны, а это увлекает младших партнеров.

Молодость и здоровье

Когда зрелая женщина встречается с молодым человеком, она будто получает вторую молодость. Эта связь омолаживает лучше, чем уколы красоты и спортзал. Во-первых, это хорошо влияет на эмоциональное состояние, растет уверенность в своей привлекательности за счет того, что женщина может закрутить роман даже с молодым парнем. Во-вторых, выброс половых гормонов стимулирует образование в организме веществ, предотвращающих появление морщин и преждевременное старение.

Кроме того, сексуально активные женщины обычно такие же в общественной жизни. У них хорошо складывается карьера, отлажены коммуникации, ведь такие женщины привлекательны, всегда улыбаются и положительны. Потому другим людям хочется общаться с ними.

Подтверждение статуса

Согласно статистике, романы с молодыми мужчинами заводят женщины, имеющие свой бизнес или достигшие значительных успехов в карьере. Например, в Швеции более трети руководителей в бизнесе – это женщины, за последние 20 лет их увеличилось вдвое. А работа руководителем означает статус и власть, часто очень привлекательные для молодых мужчин, не имеющих таких достижений. А женщинам в свою очередь импонирует то, что рядом с ними молодой, привлекательный, сильный и сексуальный представитель сильного пола.

Старшие женщины привлекают молодых ребят своей эрудированностью, харизмой и независимостью, с ними интереснее и не стыдно показаться на люди. К тому же старшие женщины менее эмоциональны, не "выносят" мозг и не требуют постоянного внимания.

Сколько могут продолжаться такие отношения

Статистика свидетельствует о том, что 53% браков, где супруги и ровесники, уже через 3-5 лет распадаются. Особенно это касается молодых пар, которые могут прожить вместе даже меньше года и разойтись. А в европейских странах неравные браки, где женщина старше мужчины на 10 лет и более, уже давно считаются нормальными, к тому же, это модно. В среднем, такие отношения держатся более 10 лет, пока старшая жена совсем не состарится, а муж не найдет себе более молодую.

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