Почему стиральная машина начинает неприятно пахнуть: основные причины и как этого избежать

Стиральная машина / © pexels.com

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Неприятный запах из стиральной машины — распространенная проблема, которая чаще всего возникает из-за избытка влаги внутри прибора. Если вовремя не устранить эту проблему, это может привести к появлению плесени, размножению бактерий и накоплению загрязнений, которые и становятся источником затхлого запаха.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Эксперт по вопросам плесени и качества воздуха, основатель HomeCleanse Майкл Рубино объясняет, что эта проблема редко возникает внезапно. Обычно неприятный запах появляется постепенно — в течение нескольких недель или даже месяцев, когда внутри стиральной машины скапливается влага и различные остатки после стирки.

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По его словам, неприятный запах могут вызывать не только плесень и бактерии. Внутри машины также оседают остатки моющего средства и кондиционера, мыльный налет, минеральные отложения, частицы грязи и органические остатки. Со временем все это накапливается в барабане, резиновых уплотнителях, лотке для моющего средства и сливной системе.

Чаще всего с этой проблемой сталкиваются владельцы стиральных машин с фронтальной загрузкой. В таких моделях вода легко задерживается в резиновой манжете дверцы, где вместе с остатками загрязнений создается среда, благоприятная для развития микроорганизмов.

Если запах уже появился, эксперт советует не ограничиваться поверхностной уборкой, а провести полную очистку стиральной машины. Прежде всего следует проверить и очистить сливной фильтр, в котором могут скапливаться ворс, мусор и другие загрязнения. После этого нужно вынуть лоток для моющего средства, тщательно вымыть его и очистить место, где он устанавливается, ведь именно там часто остаются остатки моющих средств и влага.

Следующий этап — очистка барабана, резиновых уплотнителей, дверцы и других доступных внутренних поверхностей. После этого Майкл Рубино рекомендует запустить цикл самоочистки или самый горячий режим стирки без белья, используя средство для очистки стиральных машин, рекомендованное производителем.

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По окончании очистки не стоит сразу закрывать дверцу. Специалист рекомендует оставить открытыми как дверцу, так и отсек для моющего средства, чтобы все элементы полностью высохли.

Чтобы эта проблема не повторялась, достаточно соблюдать несколько простых правил. После каждой стирки нужно сразу вынимать мокрое белье, оставлять дверцу и лоток открытыми для проветривания и регулярно протирать резиновые уплотнители, где чаще всего задерживается вода.

Также важно использовать именно то моющее средство, которое подходит для конкретной модели стиральной машины, и не превышать рекомендуемое количество. Если техника находится в помещении с высокой влажностью, эксперт советует поддерживать её уровень в пределах 35–50%, при необходимости используя осушитель воздуха.

Напомним, ранее мы рассказывали, как стирать пуховые подушки в стиральной машине, не рискуя их испортить, и какие средства для этого использовать.

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