Почему стиральная машина шумит и прыгает: шесть основных причин и способы их устранения

Почему стиральная машина скачет

Когда стиральная машина во время отжима начинает громко стучать, прыгать или сильно вибрировать, это всегда четкий сигнал неисправности, а не норма. Чаще всего причины такого агрессивного поведения достаточно типичны, и многие из них можно решить самостоятельно, не вызывая мастера. В любом случае Игнорировать грохот нельзя, поскольку он может быстро привести к более серьезным и более дорогим поломкам.

Самые распространенные причины, почему стиральная машинка шумит и вибрирует

Забыли снять транспортные болты (для новой техники)

Это наиболее распространенная ошибка при установке новой стиральной машины. На заводе производители фиксируют барабан с помощью специальных транспортировочных болтов, защищающих внутренние механизмы (такие как амортизаторы и подшипники) от повреждений при перевозке.

Если эти болты не выкрутятся перед первым запуском, бак будет биться о корпус, создавая чрезвычайно сильный шум, грохот и вибрацию.

Болты обычно находятся на задней стенке машины, их может быть от трех до пяти в зависимости от модели. Болты следует обязательно удалить, а отверстия закрыть идущими в комплекте пластмассовыми заглушками.

Неправильная установка стиральной машинки

Частой причиной вибрации является неправильная установка стиральной машины. Если техника стоит на неровном или неустойчивом полу (особенно на скользкой плитке или ламинате), она не может гасить колебания.

Необходимо использовать строительный уровень для проверки горизонтальности корпуса. Ножки машины имеют регулировку высоты, которая позволяет выставить машину ровно и надежно зафиксировать. Для дополнительного уменьшения шума и предотвращения смещения следует использовать антивибрационные подставки или специальный резиновый коврик.

Белье сбилось в комок

Когда стиральная машина начинает сильно прыгать и вибрировать во время отжима, особенно если вы стираете объемные вещи, такие как одеяла или постельное белье, причиной этого может быть дисбаланс загрузки.

Большие предметы, например, пододеяльник или простыня, могут впитать много воды, сомкнуться и сбиться в тяжелый, плотный ком, обернув вокруг себя меньшие вещи. Эта большая масса располагается в одной части барабана, что приводит к неравномерному распределению веса. Из-за этого барабан вращается неравномерно, его центр тяжести смещается, и он начинает стучать и биться о внутренние стенки бака.

Чтобы устранить такой дисбаланс, необходимо остановить цикл стирки. Следует аккуратно расправить белье руками, высвободить из грудки все вещи и распределить равномерно их по всему объему барабана. После этого можно повторно запустить только цикл отжима. Также всегда помните о правиле — не перегружайте барабан сверх рекомендованной нормы, поскольку чрезмерное количество белья также ухудшает качество стирки и является частой причиной повышенной вибрации.

Ослабление крепления противовеса

Внутри стиральной машины установлен тяжелый бетонный или пластиковый блок, известный как противовес. Его основная функция — уравновешивать барабан, когда он вращается с большой скоростью, особенно во время отжима. Если болты, удерживающие этот тяжелый блок, со временем ослабли из-за постоянных колебаний, техника начинает сильно вибрировать и стучать.

Эту проблему можно решить самостоятельно, если у вас есть базовые навыки. Необходимо снять верхнюю крышку машины, найти противовес и надежно подтянуть все крепежные болты.

Игнорирование этой неисправности крайне опасно, поскольку противовес может полностью отвалиться, что приведет к серьезному повреждению бака и потребует дорогостоящего ремонта.

Износились амортизаторы

Яо стиральная машина имеет большой срок службы, одной из частых причин сильной вибрации и стука является износ амортизаторов. Эти детали выполняют критически важную функцию — они гасят колебания бака и барабана, не давая им раскачиваться во время высокоскоростного отжима. Когда амортизаторы выходят из строя, бак теряет стойкость и начинает бить по внутренним стенкам корпуса.

Чтобы самостоятельно оценить состояние амортизаторов необходимо открыть загрузочный люк. Далее следует сильно нажать на барабан рукой вниз и резко отпустить его. Если барабан не возвращается в исходное положение плавно, а резко падает или долго качается, это является четким сигналом, что амортизаторы. Эта деталь сама по себе является относительно недорогой, а ее своевременная замена позволит вернуть машине былую тишину и устойчивость.

Поломка крестовины или подшипников бака

Это самые серьезные причины громкого шума и грохота, которые требуют срочного вмешательства специалиста.

