Почему стоит держать луковицу в ванной: неожиданный лайфхак, который полюбит каждый владелец маленькой квартиры
Луковица в ванной может показаться странной блажью, но за этим советом скрывается вполне практическое объяснение.
Попробовавшие этот способ люди отмечают неожиданный эффект: луковица в ванной работает как естественный воздухоочиститель.
Секрет кроется в фитонцидах — летучих веществах, выделяемых луком. Они уничтожают бактерии и грибки, делая воздух чище и свежее.
В ванной, где всегда повышена влажность, это особенно актуально. Луковица помогает бороться с плесенью и неприятными запахами.
Некоторые просто ставят разрезанную луковицу на полочку или возле стиральной машины. Уже через несколько часов воздух становится свежее и чище. Этот метод особенно ценят те, кто не любит запах химических освежителей: лук действует мягко и естественно.
Кроме того, она отпугивает насекомых — моль и мелкие мошки не переносят ее аромата.
Интересно, что луковица эффективна даже в закрытом помещении без окон: она поглощает лишнюю влагу и предотвращает появление затхлости.
Некоторые используют этот метод во время простуды: лук в ванной помогает снизить концентрацию вирусов в воздухе. Врачи подтверждают: фитонциды действительно обладают антисептическим действием, уменьшая риск распространения инфекций в семье.
Помните, что лук сохраняет свои свойства несколько дней, после чего его нужно заменить свежим.
Метод прост и доступен каждому: не требует затрат и подойдет даже для маленьких квартир.
Некоторые даже кладут ее в корзину для белья — это помогает избежать неприятного запаха от влажных вещей. Хотя совет может показаться странным, результат говорит сам за себя: чистый воздух и отсутствие плесени — лучшее вознаграждение.