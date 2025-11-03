Почему стоит держать луковицу в ванной: неожиданный лайфхак, который полюбит каждый владелец маленькой квартиры

Зачем класть в комнате луковицу / © unsplash.com

Реклама

Попробовавшие этот способ люди отмечают неожиданный эффект: луковица в ванной работает как естественный воздухоочиститель.

Секрет кроется в фитонцидах — летучих веществах, выделяемых луком. Они уничтожают бактерии и грибки, делая воздух чище и свежее.

В ванной, где всегда повышена влажность, это особенно актуально. Луковица помогает бороться с плесенью и неприятными запахами.

Реклама

Некоторые просто ставят разрезанную луковицу на полочку или возле стиральной машины. Уже через несколько часов воздух становится свежее и чище. Этот метод особенно ценят те, кто не любит запах химических освежителей: лук действует мягко и естественно.

Кроме того, она отпугивает насекомых — моль и мелкие мошки не переносят ее аромата.

Интересно, что луковица эффективна даже в закрытом помещении без окон: она поглощает лишнюю влагу и предотвращает появление затхлости.

Некоторые используют этот метод во время простуды: лук в ванной помогает снизить концентрацию вирусов в воздухе. Врачи подтверждают: фитонциды действительно обладают антисептическим действием, уменьшая риск распространения инфекций в семье.

Реклама

Помните, что лук сохраняет свои свойства несколько дней, после чего его нужно заменить свежим.

Метод прост и доступен каждому: не требует затрат и подойдет даже для маленьких квартир.

Некоторые даже кладут ее в корзину для белья — это помогает избежать неприятного запаха от влажных вещей. Хотя совет может показаться странным, результат говорит сам за себя: чистый воздух и отсутствие плесени — лучшее вознаграждение.