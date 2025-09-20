Почему стоит закопать чернобривцы уже сегодня: эффективный лайфхак для сада

Зачем советуют закапывать чернобривцы на огороде / © Pixabay

Реклама

После завершения сезона цветы можно просто перекопать вместе с землей. Такой простой шаг помогает обогатить почву питательными веществами, повысить ее плодородие и подготовить участок к весенним посадкам.

Высушенные растения можно также использовать для:

компостирование — как ценный ингредиент для компостной кучи;

жидких настоев — для подкормки и защиты растений;

мульчи — чтобы сохранить влагу и подавить сорняки.

Однако самый простой и результативный способ — закопать чернобривцы непосредственно в землю, особенно на грядках, где планируете сажать овощи или ягоды.

Реклама

Какую пользу приносят чернобривцы

Корневая система этих цветов выделяет вещества, сдерживающие развитие вредных грибков в почве. К тому же чернобривцы уменьшают риск повреждения будущих урожаев морковной и луковой мухой — одними из самых распространенных вредителей весеннего периода.

Чернобривцы вместо химии

Не торопитесь выбрасывать сухие растения. Перерыв их вместе с землей, вы получите натуральное оздоровление участка. А еще лучшего эффекта можно достичь, если сочетать чернобривцы с другими сидератами, например с горчицей.

На следующий год высаживайте чернобривцы рядом с клубникой, земляникой или овощами. Их аромат отпугивает опасных насекомых и нематод, часто вредящих томатам, капусте или картофелю.