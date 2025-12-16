Почему свеча потрескивает: примета с древней историей

Свеча / фото иллюстративное / © Pixabay

Реклама

Народные приметы, связанные со свечами, остаются актуальными, ведь способ их горения может рассматриваться как предупреждение или предвестие событий. С давних времен и до сих пор свечи используют в ритуалах, направленных на очищение, привлечение благополучия, здоровья, достатка и удачи.

Однако свечи не всегда горят равномерно: они могут коптить, трещать или гаснуть. ТСН.ua рассказывает, о чем свидетельствуют такие приметы и какие предупреждения они несут.

Что значит, если свеча трещит

Согласно народным приметам, если зажженная свеча начинает трещать, это считается знаком негативного влияния или предупреждением о предстоящих проблемах.

Реклама

Такой треск в народе часто трактуют как сигнал к тому, что на вас может быть наведен негатив. В этом случае, советуют провести энергетическое очищение в доме или обратиться в церковь.

Кроме того, треск может предупреждать, что вскоре к вам придет человек с недобрыми намерениями. Если же треск больше похож на шипение, это может предвещать будущие разочарования и неприятные новости.

В общем, сильный треск свечи указывает на то, что в вашей жизни существует определенная проблема или происходит конфликт светлых и темных сил, служа предупреждением об опасности.

Когда свеча мерцает — значение приметы — значение приметы

Наши предки считали, если пламя свечи дрожит или «танцует» (даже когда нет ветра), это всегда признак будущих перемен.

Реклама

Согласно народным приметам дрожание пламени свечи — признак будущих перемен / © Unsplash

Что означает трепетание пламени:

приближение новостей или гостей — это может предвещать приход гостей или неожиданное известие;

положительные изменения — если пламя дрожит равномерно и спокойно, то новости будут хорошими;

эмоции и воспоминания — если пламя вдруг сильно вздрагивает в тишине, это может означать, что вас кто-то вспоминает, или же приближается важное, эмоциональное событие;

конфликты — сильное, неравномерное мерцание является предупреждением о возможных ссорах или конфликте;

легкое дрожание часто связывают с приближением романтических встреч.

Если свеча коптит или дымит

Согласно поверьям, если только что зажженная свеча начинает коптить (то есть от нее идет черный дым) это может означать, что в вашем доме есть много негативной энергии.

Также наши предки считали, что когда копоть от свечи идет в сторону того, кто ее зажег, это свидетельствует о ее слабой энергетике.

Что значит, когда падает свеча

Церковные свечи — это не просто часть службы, но и важный духовный символ. Согласно народным верованиям, их поведение может быть знаком или даже ответом на молитву.

Реклама

Если свеча упала в храме:

это может предвещать, что вы скоро получите неприятные новости от близких;

это может указывать на крупные неприятности , например, сильный конфликт в семье или неверность мужа;

для молодых, незамужних девушек падение свечи имеет противоположное, положительное значение — это предвещает скорое замужество ;

если свеча сама упала из подсвечника, это является знаком наступления проблем для человека, который ее поставил.

Если свеча «плачет» — что это может означать

В народе говорят, когда со свечи капает много воска — это значит, что она «плачет».

Согласно народным приметам, это может означать:

наплывы воска на свече считаются признаком ослабления энергетической защиты человека и наличия негативного влияния ;

если свеча сразу начинает «плакать» (воск стекает вниз), это указывает на слабую энергетику , которую нужно устранить;

большое количество наплывов , накладывающихся друг на друга, предвещает скорое заболевание человека, который зажег свечу;

капля воска, стекающая, как слеза, может указывать на проблемы с конкретным человеком в вашем окружении, который может желать вам зла.

Имейте в виду, что народные приметы не являются наукой, приметы и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информацию не нужно воспринимать слишком серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силу духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Ранее ТСН.ua рассказывал, что означает услышать резкий стук.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.