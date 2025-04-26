Можно ли ставить свечи в ванной комнате / © Pixabay

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Оказывается, свеча может стать отличным средством для быстрого и эффективного устранения водяных пятен, с которыми сталкивается большинство людей.

А откуда они берутся? Конечно, на кране. И порой избавиться от этих неприятных пятен не так уж просто.

Но если нанести немного воска свечи на поверхность и тщательно протереть — проблема решается. Больше никаких следов, кран снова блестит, как новенький.

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Простота процесса поражает: натираем воск свечи на кран и протираем его тканью.

Вода моментально стекает, поверхность блестит, а пятна не появляются еще долго.

Фишка в том, что воск образует на кране тоненький отталкивающий воду слой.

Это позволяет избежать прямого контакта воды с поверхностью крана, и соответственно не создаются условия для появления пятен.

Воск создает защитный слой, благодаря которому вода просто скатывается из металла, не оставляя минеральных отложений или пятен.

Но важно помнить, что воск не сможет убрать уже существующие водяные пятна, он лишь предотвращает их появление в будущем.

Специалисты советуют использовать свечи без аромата или чистый пчелиный воск без дополнительных примесей для лучшего эффекта.