Почему свекла вырастает мелкой и бледной: большинство огородников повторяют одну роковую ошибку

Что делать, если свекла вырастает мелкой и бледной / © unsplash.com

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Для получения обильного урожая большой и сладкой свеклы необходимо заранее позаботиться о надлежащей подготовке участка, правильно подобрать сорт культуры и обеспечить благоприятные почвенные условия. Лучше всего свекла развивается на хорошо увлажненных, рыхлых почвах, насыщенных органическими веществами. В случае высева в обедненную или пересушенную землю следует ожидать небольшие, жесткие и безвкусные корнеплоды. Опытные огородники знают: самый высокий урожай свеклу дает на грядках, где в предыдущий сезон вносили органику.

Особенностью свекловичных семян является то, что они многоростковые, то есть из одного семенного клубочка может появиться несколько всходов. Это часто приводит к чрезмерной густоте посевов, что негативно влияет на развитие растений. Чтобы избежать загущения, рекомендуется высевать свеклу с достаточными интервалами — не менее 15 см между растениями. После появления первой всходы следует обязательно провести прореживание, осторожно удалив лишние побеги.

Важно уделять должное внимание поливке, поскольку именно уровень увлажнения почвы играет ключевую роль в формировании качественного урожая. Хотя свекла может некоторое время выдерживать недостаток влаги, при отсутствии стабильного полива корнеплоды остаются мелкими и недоразвитыми. В то же время избыток воды также вреден: переувлажнение уплотняет почву, препятствует доступу кислорода к корневой системе, что замедляет рост растения и ухудшает качество урожая.

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Распространенной ошибкой среди огородников является внесение свежего навоза непосредственно перед посадкой. При его разложении высвобождается избыточное количество азота, что стимулирует активное наращивание листовой массы в ущерб развитию корнеплодов. В результате свекла может иметь бледную окраску, появляются белые прожилки, а вкус становится горьковатым. Для подкормки целесообразно применять хорошо перепревшую органику, не вызывающую дисбаланса питательных веществ.

Не менее важно контролирование кислотности почвы, поскольку свекла плохо развивается на слишком кислых участках. Оптимальный уровень pH для этого овоща колеблется между 6,5 и 7,5. Через несколько недель после первого прореживания рекомендуется полить растения раствором из древесной золы и поваренной соли, используя пропорции: 2 стакана золы, 1 столовая ложка соли на 10 литров теплой воды. Для предотвращения дефицита бора следует дополнительно подкормить свеклу раствором борной кислоты, растворяя 10 г препарата в 10 л воды.