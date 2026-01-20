Почему теплая вода в курятнике означает максимум яиц: узнайте секрет несучести зимой

Почему в курятнике постоянно должна быть теплая вода / © Pixabay

Реклама

По данным «Інформатор Коломия», хозяйка из Прикарпатья уверена: теплая вода зимой — это не прихоть, а жизненная необходимость для здоровья кур.

«Многие соседи удивляются: мол, зачем подогревать воду, ведь куры и так ходят по снегу. Но когда курица пьет ледяную воду, она мгновенно охлаждает зоб и желудок. Птица вынуждена тратить всю энергию не на формирование яйца или обогрев тела, а на подогрев этой воды внутри себя. В результате курица ест больше, но несется гораздо меньше», — объясняет хозяйка.

Она также подчеркивает, что холодная вода ухудшает пищеварение: корм размокает медленнее и дольше переваривается.

Реклама

«Птица зимой вообще неохотно пьет холодную воду. Поэтому кровь густеет, обмен веществ замедляется, и яйцо просто не формируется, ведь оно более чем наполовину состоит из воды», — добавляет она.

Кроме подогрева воды, хозяйка советует утеплить курятник. Оптимальная температура — +18°, но даже +15° достаточно для стабильной яйценоскости.

«В холодное время подстилка всегда должна быть сухой и регулярно заменяться. Из-за нехватки света я дополнительно освещаю помещение. Также добавляю в рацион сезонные овощи из погреба — тыкву и кукурузу. Но главное правило — теплая вода. Когда курам дают не холодную воду, они легче переносят морозы, лучше едят и стабильно несутся. Проще говоря, подогрев воды реально спасает ситуацию», — подчеркивает хозяйка.