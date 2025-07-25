Почему тесто не поднимается, а растекается: эксперты назвали основные причины и рассказали, как этого избежать

Почему тесто не поднимается: основные причины / © Pixabay

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Обычно такая проблема возникает из-за определенных ошибок на ключевых этапах подготовки теста. Чаще тесто не поднимается из — за неактивных дрожжей. Например, они могут быть просроченными, или вы можете использовать для их активации слишком горячую (свыше 45 градусов) или слишком холодную (ниже 25 градусов) жидкость.

Чтобы проверить жизнеспособность дрожжей, нужно смешать их с теплой жидкостью и 1 ч. ложкой сахара. Если вы заметили, что через 5-10 минут не появляется пенистая “шапка”, это означает, что тесто из таких дрожжей не поднимется.

Еще одной распространенной ошибкой является неподходящая температура в помещении, где выстаивается тесто. Ему нравится, чтобы было от 25 до 35 градусов, без сквозняков. Из-за холода активность дрожжей замедляется или и вовсе останавливается.

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Если вы поместите миску с тестом в выключенной, но слегка нагретой духовке и поместите дополнительно внутрь емкость с кипятком, то там образуется идеальный микроклимат. Однако следите, чтобы вода не остыла полностью.

Из-за чрезмерного количества сахара или соли дрожжи также могут быть подавлены. Из-за высокой концентрации соли, например, дрожжевые клетки угнетаются, а из-за большого количества сахара формируется осмотическое давление, из-за которого они не будут работать.

Поэтому очень важно соблюдать все пропорции соли и сахара, которые есть в рецепте. Если вы хотите, чтобы выпечка получилась более сладкой, добавьте сахарную пудру к крему или готовому тесту.

Если вы будете слишком интенсивно или недостаточно вымешивать тесто, это повлияет на формирование клейковины. Слишком слабая клейковина не удержит в себе пузырьки газа, а из-за чрезмерного старания уже сформированная структура может быть повреждена.

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Когда вы правильно замесили тесто, оно становится эластичным, гладким, слегка отстает от стенок миски или рук. При растяжении идеального теста, должен образовываться тонкий, почти прозрачный слой без разрыва.

Уже поднятое тесто может проседать из-за резкого изменения температуры или сквозняка в комнате. Поэтому следует перемещать миску или открывать дверцу духовки крайне осторожно и медленно. При выстаивании теста в прохладном помещении или с меньшим количеством дрожжей может потребоваться больше времени.

Слабый подъем может происходить, если использовать муку с низким содержанием клейковины (например, если вы берете большую часть цельнозерновой). Помните, что для удержания газа необходим “каркас” из глютена.