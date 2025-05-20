Почему трескается морковь и что делать, чтобы корнеплоды выросли ровными и гладкими

Рассказываем, как вырастить ровную, сочную и крупную морковь без трещин, ссылаясь на ресурс VSN.

К сожалению, довольно часто морковь вырастает с большими трещинами по всей длине. И даже самые опытные огородники не всегда знают, почему так происходит. Профессиональные агрономы говорят, что на это есть несколько причин.

Переувлажненная почва. Если морковь имеет трещины, это происходит из-за того, что в земле слишком много влаги. Также проблема может быть в том, что долго не было дождей, а затем резко начались обильные ливни. Тогда овощи начинают быстро расти, стенки моркови не выдерживают интенсивного развития и трескаются. Профессионалы рекомендуют сажать морковь на хорошо освещенном месте, где вода не застаивается.

Неправильная подкормка. Если морковь подкормить неправильными удобрениями, она будет иметь трещины. Следует знать, что участок, где будут расти корнеплоды, нельзя весной подкармливать навозом. Вместо органики летом лучше подкормить почву калийными и фосфорными удобрениями.