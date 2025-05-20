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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
21
Время на прочтение
2 мин

Почему трескается морковь и что делать, чтобы корнеплоды выросли ровными и гладкими

Иногда огородники получают не такой урожай моркови, какой хотелось бы. Овощи вырастают потрескавшимися, неровными и маленькими. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций по уходу за овощами.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Почему трескается морковь

Почему трескается морковь / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, как вырастить ровную, сочную и крупную морковь без трещин, ссылаясь на ресурс VSN.

Почему на моркови появляются трещины: как избежать проблемы и вырастить ровные корнеплоды

К сожалению, довольно часто морковь вырастает с большими трещинами по всей длине. И даже самые опытные огородники не всегда знают, почему так происходит. Профессиональные агрономы говорят, что на это есть несколько причин.

  • Переувлажненная почва. Если морковь имеет трещины, это происходит из-за того, что в земле слишком много влаги. Также проблема может быть в том, что долго не было дождей, а затем резко начались обильные ливни. Тогда овощи начинают быстро расти, стенки моркови не выдерживают интенсивного развития и трескаются. Профессионалы рекомендуют сажать морковь на хорошо освещенном месте, где вода не застаивается.

  • Неправильная подкормка. Если морковь подкормить неправильными удобрениями, она будет иметь трещины. Следует знать, что участок, где будут расти корнеплоды, нельзя весной подкармливать навозом. Вместо органики летом лучше подкормить почву калийными и фосфорными удобрениями.

  • Ненадлежащая почва. Морковь хорошо растет в рыхлой и плодородной почве. Если земля глинистая и плотная, то это будет задерживать рост овощей. Когда корнеплоды будут расти, то будут сопротивляться такой почве, из-за чего появляются трещины. Но если на участке именно такая почва, огорчаться не стоит, просто нужно выбирать короткие сорта моркови, тогда овощи вырастут гладкими и без трещин.

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Дата публикации
Количество просмотров
21
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