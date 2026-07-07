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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Почему цветы умирают от «слишком хорошего» ухода: секреты создания ленивого сада

Топ-10 многолетников для вашего сада

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Многолетники

Многолетники

Приходилось ли вам подмечать странную закономерность на чужих участках? Идешь мимо заброшенного дома, где хозяева не появлялись уже лет пять, а возле забора изобилует такое цветение, что хоть на выставку отправляй. Без полива, подкормки или укрытия на зиму. В то же время у соседа напротив, который каждое утро бегает с воронкой и удобрениями, половина клумбы выпадает каждый сезон.

Этот парадокс имеет простое объяснение: существует целая группа растений, которые подчиняются совсем другим правилам развития. Их не нужно лелеять, а чрезмерное внимание им только вредит. Достаточно посадить их один раз, и они будут самостоятельно расти десятилетиями, разрастаясь в густые куртины и переживая засухи, бесснежные зимы или забывчивость хозяев.

Три главных секрета выносливости многолетников

Любой стойкий многолетник держится благодаря одному из трех эволюционных механизмов:

  • Мощное корневище. Оно уходит глубоко в землю и накапливает питательные вещества и влагу на годы вперед.

  • Выносливая луковица. Способна надежно переждать зимние морозы под слоем снега и земли.

  • Активный самосев. Растение успевает восстановиться за счет молодого поколения, когда материнский куст уже истощается.

Понимание этой механики позволяет полностью изменить подход к выбору цветов для сада минимального ухода.

10 многолетних цветов для сада без забот

1. Лилейник (Красоднев): почему он может не цвести годами

Лилейник часто путают с обычной лилией, однако между ними есть существенная разница. Лилия имеет уязвимую луковицу, тогда как лилейник формирует мощное корневище с мясистыми утолщениями, где хранится вода и питание. Корни взрослого куста могут уходить вглубь почти на полметра, поэтому летняя засуха для него незаметна.

Главные ошибки при выращивании:

  • Посадка в тени. Растение выживет и нарастит зеленоватую массу, но без минимум 6 часов солнца в день пышного цветения не будет.

  • Углубление корневой шейки. Если точка роста погружена ниже 2 см от поверхности, лилейник годами будет отказываться цвести. Достаточно приподнять его чуть выше, чтобы вернуть цветы.

  • Отсутствие разделения. Раз в 5–7 лет куст желательно делить, иначе корни в центре стареют, и растение начинает «задыхаться» само в себе.

2. Королева тени — хоста и ее единственный враг

Хоста представляет собой идеальный выбор для проблемных зон сада. Она прекрасно чувствует себя под раскидистыми деревьями, у северной стены дома или в тени забора, извиняя хозяину почти все.

Особенности ухода и защиты:

  • Солнце и сортность. Голубые и белоокайменные сорта на прямом палящем солнце получают ожоги и ослабевают. А зеленые сорта с плотным листом чувствуют себя на солнце вполне комфортно.

  • Скрученные листья весной. Это признак того, что внутри куста поселились улитки или корневище подмерзло из-за застойной влаги под снегом. Необходимо раскопать корень и пересадить растение на более сухое место.

  • Дачная хитрость. Посадите рядом с хостой пион или папоротник. Они создадут благоприятный микроклимат: листья прикроют почву от испарения, а корни не будут конкурировать между собой.

3. Флокс метельчатый: как спасти куст от старения

Этот душистый многолетник украшает сад во второй половине лета. Флокс обладает уникальной особенностью — его новые корни ежегодно нарастают не вглубь, а вверх, из-за чего корневище постепенно поднимается над уровнем земли.

Секреты долголетия флоксов:

  • Защита от вымерзания. Через 5–6 лет корни оказываются у поверхности, летом они сохнут, а зимой вымерзают. Куст редеет, а цветы мельчают. Чтобы вернуть ему силу, не обязательно делить куст — достаточно каждую осень подсыпать в центр полуведра перегноя или плодородной земли.

  • Профилактика мучнистой росы. Флоксы не переносят свежий навоз, но любят пепел. Белый налет на листьях в конце лета — это сигнал о нехватке калия и истощении почвы. Пролейте куст раз в год настоем древесной золы, и растение прекратит болеть, а цвет станет более насыщенным.

4. Бузульник — любитель сырых мест

Бузульник с его огромными лопуховидными листьями и яркими желтыми свечами соцветий незаслуженно забыт садовниками. Это идеальное решение для сырых, затененных или даже заболоченных участков, где другие культуры просто сгнивают. Его корневище достигает 40-50 см вглубь и способно жить на одном месте без деления до 20 лет.

Важный нюанс — изучнику необходима влага. На сухом солнце его листья будут увядать каждый день до полудня. Если листья поникли и не восстанавливаются до утра, почва пересохла слишком глубоко — вылейте под корень 2–3 ведра воды, и о растении снова можно забыть на неделе.

5. Очиток видный (Седум) — выносливый суккулент

Очиток способен расти даже в трещинах бетонных плит и при этом обильно цвести. Как и все суккуленты, он накапливает запас воды в мясистых листьях и стеблях, поэтому легко переносит длительную засуху и сильные морозы.

Главная опасность для очитка — чрезмерный полив и тяжелый глинистый грунт с застоем воды, из-за которых корни быстро загнивают. Кроме того, очиток нуждается в обязательной обрезке под корень именно в октябре. Если оставить сухие стебли на зиму, у них будет накапливаться влага и развиваться гниль, из-за чего весной растение проснется больным.

6. Бадан: почему нельзя убирать старые листья

Бадан привлекает своими кожистыми листьями, которые остаются зелеными даже под снегом, и нежными розовыми соцветиями весной. Это растение прекрасно развивается на каменистых склонах без всякой подкормки.

Главное правило выращивания бадана — никогда не обрывать его старые, отмирающие бурые листья. Оно содержит особые вещества, которые защищают корневище зимой и естественным путем угнетают рост сорняков вокруг куста. Бадан сам себя укрывает и защищает. К тому же, перезимовавшие бурые листья этого растения используют для заваривания целебного чигирского чая.

7. Аквилегия (Водосбор) — магия природного самосева

Аквилегия сочетает в себе внешнюю изощренность и высокую выносливость. Отдельный куст живет сравнительно недолго — около 5–7 лет, однако растение так активно сеется самосевом, что его исчезновение остается незамеченным.

Как сохранить аквилегию в саду:

  • Отказ от толстого слоя мульчи. Сквозь тяжелую мульчу мелкие семена просто не способны пробиться в грунт. Обязательно оставляйте небольшие участки открытой земли у растения.

  • Осторожная прополка. Весной молодую лестницу аквилегии легко перепутать с сорняками и случайно удалить.

  • Естественная селекция. Различные сорта аквилегии легко переопыляются между собой, поэтому за несколько лет самосов подарит вам совершенно новые уникальные оттенки цветов.

8. Пион: как не погубить долгожителя

Куст традиционного травянистого пиона способен расти и обильно цвести на одном месте более 50 лет. Однако существуют три распространенных ошибки, которые могут погубить даже такое устойчивое растение:

  1. Углубление почек. Если почки восстановления оказываются на глубине более 5 см от поверхности, пион будет наращивать красивые зеленые листья, но не выпустит ни одного бутона. В таком случае куст нужно осторожно подкопать и приподнять выше.

  2. Частые пересадки. Пион крайне негативно реагирует на беспокойство. Каждое перемещение куста лишает вас цветения на следующие 2–3 года, поэтому место для посадки следует выбирать сразу с расчетом на десятилетие.

  3. Свежий навоз. Его внесение под корень провоцирует развитие серой гнили — бутоны чернеют и опадают, так и не раскрывшись. Для подкормки подходят исключительно хорошо перепревший компост и пепел.

9. Рудбекия: яркий акцент и помощь огороду

Рудбекия с ее солнечно-желтыми лепестками и темной сердцевиной держит позиции в саду благодаря плотному самосеву, постоянно обновляющему и расширяющему куртину. Она не боится бедной почвы, жары или длительного отсутствия дождей, стабильно украшая участок в течение августа и сентября.

Кроме декоративной функции, рудбекия привлекает в сад большое количество насекомых-опылителей. Замечено, что на участках, где произрастает этот многолетник, кабачки, тыквы и огурцы опыляются и плодоносят гораздо лучше.

10. Ирис бородатый: посадка вопреки привычным правилам

Ирис бородатый — удивительное по своей стойкости растение, если соблюсти одно важное условие при посадке, его корневище должно лежать буквально на поверхности земли, подставляя свою «спинку» солнечным лучам. Углубление ириса приведет к тому, что он превратится в обычный зеленый веер из листьев без намека на цветы.

Ирисы предпочитают сухие места, бедные почвы и большое количество солнца. Избыток удобрений заставляет растение жировать в ущерб цветению. Единственный тревожный сигнал для этой культуры — размягчение корневища и появление неприятного запаха, что свидетельствует о бактериальной гнили. Чтобы спасти растение, не нужно выбрасывать весь куст, выкопайте его, зачистите пораженное место до здоровой жесткой ткани, присыпьте пеплом, подсушите на солнце несколько дней и снова верните в грунт.

Золотые правила создания ленивого сада

Чтобы перечисленные растения работали на вас, а не вы на них, важно придерживаться нескольких базовых принципов закладки клумбы.

  • Режим полива. Позвольте растениям искать влагу вглубь самостоятельно. Нельзя поливать их поверхностно каждый день, поскольку это провоцирует гниль.

  • Время посадки. Лучше сажать растения в сентябре-октябре, когда земля прохладная и влажная. Не стоит делать это в весеннюю жару, чтобы не терять целый сезон на тяжелую адаптацию.

  • Дистанция. Обязательно оставляйте между кустами от 50 до 100 см свободного пространства. Нельзя сажать растения слишком тесно ради мгновенного эффекта, иначе со временем они начнут душить друг друга.

  • Ожидание. Дайте растению первый год на спокойное укоренение и наращивание подземной силы. Ни в коем случае не выкапывайте ее, если она не зацвела в первые месяцы после посадки.

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