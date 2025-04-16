Рассказываем о уловках приготовления кулича, которые помогут сделать ее вкусной при любом рецепте.

По традиции пасхи пекут в Чистый четверг или в субботу перед Пасхой. Перед этим жилье нужно убрать, а сам кулич печь в хорошем настроении, без тяжелых мыслей. Не нужно спешить и ругаться, сосредоточиться на чем-нибудь хорошем.

Дрожжевое тесто не любит сквозняков и холода, поэтому во время приготовления лучше не держать двери и окна настежь. Но слишком жарко не должно быть. Духовку нужно разогреть заранее.

Рекомендуется использовать живые дрожжи — тесто будет более пышным и мягким.

Все необходимые для кулича продукты нужно приготовить заранее, они должны быть комнатной температуры.

Для обогащения кислородом муку нужно просеять и лучше сделать несколько раз. Ремни обязательно поднимутся во время выпечки.

Лучше всего покупать для кулича домашние яйца, идеально, чтобы желток был насыщенного оранжевого цвета.

Чтобы опара быстрее поднялась, лучше накрыть ее влажным полотенцем, поместить вместимость с тестом в теплую воду или немного разогретый духовой шкаф.

Какие бы специальные устройства ни были, тесто лучше месить руками, пока оно легко не будет отставать от рук.

Формы для выпекания куличей нужно подготовить заранее — застелить их пергаментом или смазать сливочным маслом.

Разделите готовое тесто на несколько частей. Форму нужно заполнить тестом на треть и не ставить тесто выпекаться сразу. Дождитесь, пока тесто поднимется вдвое, затем ставить выпекать.

В нижнюю часть духовки нужно поставить емкость с водой — так праздничный хлеб будет еще более мягким. Не открывайте духовку во время выпечки, в противном случае тесто может опасти.

Чтобы «шапочка» пояса поднялась равномерно, в центр сырого теста поставьте деревянную шпажку.

Если верх кулича уже подрумянился, но внутри тесто еще не пропеклось, смажьте фольгу сливочным маслом, накройте кулич и поставьте выпекаться его еще на несколько минут.

Глазурь лучше готовить не из сахара, а из сахарной пудры и охлажденных белков с добавлением лимонного сока. Так она не будет слишком сладкой и скорее загустеет.

Покрывать пояса глазурью нужно только тогда, когда они полностью остынут. Если поспешить, то глазурь потрескается.

Вместо искусственных пищевых красителей можно использовать натуральные. Например, чтобы сделать глазурь розовой, добавьте к ней свекольный сок, сок петрушки придаст глазури нежно-зеленого цвета.