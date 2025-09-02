Почему у доллара такой символ "$": что он означает и откуда пришел

Как появился символ доллара / © Pixabay

История символа доллара ведет свое начало с XVIII века, когда Соединенные Штаты только формировали свою экономику и нуждались в своей национальной валюте. До появления доллара на территории США активно использовались испанские песо или “испанские доллары”, особенно на юге страны, где развивалась торговля с Испанией.

На документах для обозначения песо применяли сокращение “Ps”, которое со временем трансформировалось в символ, похожий на современный знак доллара “$”.

Происхождение символа “$” остается предметом споров среди историков: существует несколько теорий, каждая из которых имеет собственные убедительные аргументы. Рассмотрим самые популярные версии.

Теория происхождения от “Ps”

Самая распространенная версия объясняет, что символ доллара возник из испанского сокращения “Ps”, которое обозначало “песо”. Впоследствии буквы “P” и “S” начали накладываться друг на друга: вертикальная черта “P” объединилась с “S”, образовав символ, очень похожий на современный “$”. Такая трансформация значительно упрощала и ускоряла написание знака, что было очень удобно для ежедневной торговли и финансовых операций.

Теория колонн Геркулеса

Что означает знак «$» / © unsplash.com

Другая популярная версия утверждает, что символ “$” происходит от изображения колонн Геркулеса на испанских монетах. Эти колонны — символические скалы с обеих сторон Гибралтарского пролива, которые в античные времена обозначали край света. На монетах их часто изображали с обернутой вокруг лентой, напоминающей букву “S”, обвивающую вертикальные столбы — своеобразный прообраз современного доллара.

Кроме того, колонны ассоциировались с богатством и властями, что сделало их идеальным символом для будущей американской валюты.

Теория букв “U” и “S”

Некоторые исследователи считают, что символ ”$” мог возникнуть как сочетание букв “U” и “S”, обозначающих “United States” — Соединенные Штаты. По этой версии буквы постепенно объединились в один знак, символизирующий национальную валюту. Однако это мнение менее популярно среди историков, ведь нет прямых доказательств использования такого сокращения в ранних финансовых документах США.

Сегодня символ доллара может иметь один или два вертикальных риска. Самый распространенный вариант — с одной чертой, хотя раньше часто применяли двойной знак. Две черточки считали символом стабильности и надежности валюты, а также делали символ более уникальным среди других обозначений. Со временем для удобства и стандартизации распространился вариант с одной чертой.

Двойная черта может также напоминать колонны Геркулеса, о которых упоминалось в одной из теорий происхождения знака. В повседневной жизни чаще используют символ с одной чертой, однако двойной знак до сих пор иногда применяют в финансовых документах или для придания особой значимости.