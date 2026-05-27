Почему у хлорофитума коричные и сохнущие листья: четыре шага, чтобы восстановить растение и вернуть ему здоровый вид

Хлорофитум (также известный как «паучее растение») считается одним из самых неприхотливых комнатных растений. Однако даже он может начать терять декоративность: кончики листьев темнеют, становятся коричневыми или сухими, а само растение выглядит ослабленным.

Почему желтеет хлорофитум

Почему желтеет хлорофитум / © pexels.com

В Tom’s Guide пишут, что это сигнал, что условия ухода требуют коррекции. Рассмотрим основные причины проблемы и простые шаги, которые помогут вернуть растению здоровый вид.

Основные причины, почему у хлорофитума коричневеют листья

Появление коричневых кончиков или сухих участков на листьях может быть вызвано несколькими факторами:

  1. Неправильная поливка — как избыток, так и недостаток влаги вредят растению.

  2. Сухой воздух — особенно во время отопительного сезона.

  3. Избыток минеральных солей в почве из-за удобрений или жесткой воды.

  4. Прямой солнечный свет, вызывающий ожоги листьев.

  5. Проблемы с корневой системой из-за застоя воды.

Как спасти хлорофитум: 4 шага восстановления

1. Отрегулируйте полив — проверьте почву: она должна быть слегка влажной, но не мокрой. Поливайте растение только тогда, когда верхний слой почвы подсохнет. Избегайте застоя воды в горшке.

2. Улучшите влажность воздуха — хлорофитум хорошо реагирует на повышенную влажность. Регулярное опрыскивание или расположение рядом с увлажнителем поможет уменьшить сухость кончиков листьев, особенно зимой.

3. Проверьте освещение — растение любит яркий, но рассеянный свет. Избегайте прямых солнечных лучей, которые могут вызвать ожоги и пожелтение листьев.

4. Обновите почву и уход — если в почве накопились соли или удобрения, следует пересадить растение в свежий субстрат. Также можно промыть почву большим количеством чистой воды. Обрежьте сухие кончики листьев, чтобы стимулировать здоровый рост.

Профилактика проблем в будущем

Чтобы хлорофитум оставался зеленым и здоровым:

  • используйте отстоянную или фильтрованную воду;

  • не перекармливайте удобрениями;

  • обеспечивайте стабильную влажность;

  • избегайте резких изменений условий содержания.

FAQ

Почему у хлорофитума сохнут кончики листьев?

Чаще причина в сухом воздухе, неправильной поливе или накоплении солей в почве.

Как спасти хлорофитум, если листья начали коричать?

Нужно отрегулировать полив, повысить влажность, изменить освещение и при необходимости пересадить растение.

Как часто поливать хлорофитум?

В среднем 1–2 раза в неделю летом и реже зимой, ориентируясь на состояние почвы.

