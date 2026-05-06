Почему у нас возникают "мурашки" по коже: ученые удивили объяснением

Появление «сирот» или «мурашек» по коже, что в науке называется пилоэрекцией, является древним эволюционным механизмом, который помогал нашим предкам выживать. Несмотря на потерю густых волос, человеческий организм до сих пор использует эту реакцию на холод, страх или сильные эмоции.

Об этом сообщает издание Bored Panda, ссылаясь на исследования биологических антропологов и физиологов.

Механизм возникновения и история

Эти «мурашки» появляются из-за сокращения микроскопических мышц в волосяных фолликулах. Когда эти мышцы сжимаются, волос поднимается, а вокруг него образуется характерный бугор. В прошлом, когда тело человека было покрыто густым мехом, это выполняло две важные функции:

Сохранение тепла: приподнятая шерсть задерживала воздух, создавая изоляционный слой.

Защита: в случае опасности волосы становились дыбом, делая предка визуально большим, чтобы отпугнуть хищника.

Биологическая антропологиня Тина Ласиси объясняет: хотя наши волосы на теле теперь слишком тонкие, чтобы согревать, сами фолликулы работают так же, как и миллионы лет назад.

Эмоциональные триггеры

Сегодня «мурашки» высыпают не только из-за мороза, но и из-за выброса адреналина во время волнения или восторга.

«Мы не очень хорошо контролируем состояние своего тела и часто не замечаем, как по коже бегут сироты, когда это происходит», — отметил исследователь Джонатан Макфетрес.

По его словам, даже локальный холод (например, лед на бедре) может заставить «мурашек» выступить по всему телу — так мозг реагирует на изменение температуры.

Музыка и память

Любопытно, что реакция возникает и от искусства. Мэтью Сакс из Университета Южной Каролины выяснил, что люди, у которых от музыки волосы встают дыбом, имеют более крепкие связи между участками мозга, отвечающими за слух и эмоции.

«Я чувствую, что мое дыхание происходит в такт песне, мое сердце бьется медленнее, и я просто больше осознаю песню как эмоции от песни, так и реакцию моего тела на нее», — отметил научный ассистент Дер Саркисян.

Ученые подытоживают: «мурашки» на коже — это способ мозга просигнализировать, что сейчас происходит что-то действительно важное, будь то хорошая мелодия или реальная угроза.

