Почему в телефонах украинцев все чаще вместо 4G показывает Е: что это за символ и как действовать

Как только вы увидели на телефоне значок "Е", связь сразу становится хуже, а мобильный интернет почти полностью пропадает. Что означает эта буква, и почему она все чаще появляется в телефонах украинцев?

Если вы увидели на экране смартфона букву "Е", это означает, что стандарт связи изменился на EDGE. Он является промежуточным между 2G и 3G. Следует отметить, что его максимальная скорость не превышает 384 кбит/с.

Хотя такой скорости достаточно, чтобы, например, загрузить текстовое сообщение в мессенджере, однако вы не сможете просматривать видео, фото или прослушивать аудиофайлы. Даже если они будут открываться, то разрешение будет наименьшим, а воспроизведение будет происходить очень медленно.

Чаще всего в Украине такой стандарт связи встречается по дороге между двумя населенными пунктами, где нет покрытия более современных стандартов. За городом, на даче также может появиться EDGE, ведь там башни сотовых операторов встречаются редко и находятся на большом расстоянии друг от друга.

В последнее время украинцы все чаще стали видеть на своих телефонах букву "Е" из-за отключений света. Операторы часто намеренно уменьшают нагрузку на базовую станцию, работающую в такой период от генератора. Иногда EDGE появляется в тех местах, где сигнал от вышек заглушается или есть определенные помехи:

отдаленные села, степи, горы;

густонаселенные города с большим количеством абонентов одного оператора;

густые леса и горы;

лифты;

цокольные этажи, подвальные помещения.

Часто случается, что сигнал ухудшается внезапно. То есть абонент не менял своего места положения, а интернет пропадает, появляется буква "Е". Если это произошло не из-за неполадок со стороны оператора (например, высокая нагрузка на вышку), то вы можете самостоятельно наладить сигнал.

Что делать, если мобильный интернет показывает "Е"

В первую очередь, вы можете попытаться перезагрузить мобильный интернет через режим полета. Для этого сначала включите режим полета (должен появиться "самолет"), подождите 10-15 секунд, снова выключите этот режим. Обычно после таких действий мобильная связь восстанавливается, а смартфон начинает работать по более современным стандартам.

Также можете попробовать поменять тип сети. Иногда телефон не может подключиться к самой скоростной сети 4G, поэтому сразу переходит на EDGE. Чтобы избежать такой ситуации, попытайтесь поменять режим на 3G вручную. Для этого откройте настройки телефона, перейдите в раздел "Мобильные данные и SIM-карты", нажмите "Преимущественный тип сети" и выберите вариант "3G/2G".

Еще один эффективный способ — выбрать самостоятельно оператора связи. Это можно сделать в том же разделе настройки SIM-карты. По умолчанию выбран пункт автоматический выбор, но вы можете отключить его и выбрать оператора из перечня.

Если вы не можете решить проблему с помощью настроек смартфона, остается только перейти на другого мобильного оператора. Если в одном и том же месте стабильно появляется буква "Е", значит проблема именно в операторе. Возможно, его вышка расположена слишком далеко или слишком много абонентов.

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