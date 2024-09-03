Почему умные люди чувствуют себя несчастными и имеют больше проблем, чем другие: 6 причин

Возможно, у вас есть знакомый очень умный человек, но в жизни ему везет гораздо меньше, чем тем, кто имеет посредственные умственные способности. У него может быть прекрасная семья, хорошая работа, заботливый партнер, однако он почему-то чувствует себя несчастным и одиноким. Психологи назвали шесть причин, по которым высокоинтеллектуальные личности не могут получать удовольствие от жизни. Рассказываем, что не дает умным людям достичь радости в каждом дне и делает их несчастными.

Почему умные люди несчастны и имеют кучу проблем: 6 причин

Постоянный анализ. Люди с высоким уровнем интеллекта прибегают к чрезмерному анализу всех происходящих в их жизни событий. Это их истощает и делает несчастными, потому что у них нет ключевого навыка – принятия. Поэтому часто их ожидания относительно самой жизни и других людей не оправдываются, это разочаровывает и причиняет им невероятныю боль.

Люди с высоким уровнем интеллекта прибегают к чрезмерному анализу всех происходящих в их жизни событий. Это их истощает и делает несчастными, потому что у них нет ключевого навыка – принятия. Поэтому часто их ожидания относительно самой жизни и других людей не оправдываются, это разочаровывает и причиняет им невероятныю боль. Завышенные стандарты. Умные люди живут по своим сценариям, не соглашаясь на другое. Но мир безграничен и многолик, поэтому его нельзя затолкать ни в какие рамки. И когда жизнь что-то предлагает умному человеку, он может не брать этого, а затем страдает от одиночества, отсутствия ресурсов и общения. В то время, как другие люди наслаждаются отношениями, своей самореализацией и жизнью. В таком случае лучше прекратить идеализировать и искать чего-нибудь заоблачного, а начинать жить здесь и сейчас.

Умные люди живут по своим сценариям, не соглашаясь на другое. Но мир безграничен и многолик, поэтому его нельзя затолкать ни в какие рамки. И когда жизнь что-то предлагает умному человеку, он может не брать этого, а затем страдает от одиночества, отсутствия ресурсов и общения. В то время, как другие люди наслаждаются отношениями, своей самореализацией и жизнью. В таком случае лучше прекратить идеализировать и искать чего-нибудь заоблачного, а начинать жить здесь и сейчас. Чрезмерная требовательность к себе не приносит счастья. Умные люди могут сравнивать себя с другими людьми не в свою пользу. Они довольно часто нивелируют свой ум, свои знания и достижения только потому, что им кажется этого мало. Высокоинтеллектуальные личности могут анализировать себя и постоянно винить в том, что чего-то не сказали или не сделали. А это вызывает только чувство вины и отрицательные эмоции, а не счастье и спокойствие.

не приносит счастья. Умные люди могут сравнивать себя с другими людьми не в свою пользу. Они довольно часто нивелируют свой ум, свои знания и достижения только потому, что им кажется этого мало. Высокоинтеллектуальные личности могут анализировать себя и постоянно винить в том, что чего-то не сказали или не сделали. А это вызывает только чувство вины и отрицательные эмоции, а не счастье и спокойствие. Часто живут завтрашним днем. Умные люди не замечают настоящего, не умеют наслаждаться своей жизнью здесь и сейчас. Они часто ищут новые горизонты и смыслы, поэтому не замечают своих свершений, просто нивелируя маленькие и большие победы. Их беспокойный ум постоянно напряжен и не позволяет им наслаждаться простыми вещами. Реальность слишком проста для них, умные люди ищут что-то идеальное и фантастическое. Поэтому они несчастны, потому что не находят этого.

Умные люди не замечают настоящего, не умеют наслаждаться своей жизнью здесь и сейчас. Они часто ищут новые горизонты и смыслы, поэтому не замечают своих свершений, просто нивелируя маленькие и большие победы. Их беспокойный ум постоянно напряжен и не позволяет им наслаждаться простыми вещами. Реальность слишком проста для них, умные люди ищут что-то идеальное и фантастическое. Поэтому они несчастны, потому что не находят этого. Неумение выстраивать коммуникацию с другими людьми. Да, все хотят, чтобы их понимали и уважали другие люди. К сожалению, умных людей мало кто понимает, поэтому они обычно одиноки. Но на это есть причина, потому что они сами не могут понять и принять других людей такими, какие они есть. Личности с высоким уровнем интеллекта пытаются свести все к высоким материям, что может быть непонятно другим.

Да, все хотят, чтобы их понимали и уважали другие люди. К сожалению, умных людей мало кто понимает, поэтому они обычно одиноки. Но на это есть причина, потому что они сами не могут понять и принять других людей такими, какие они есть. Личности с высоким уровнем интеллекта пытаются свести все к высоким материям, что может быть непонятно другим. Психологические проблемы. Многие люди с высоким уровнем IQ имеют психологические расстройства, например, частые депрессии. Это происходит потому, что умным людям трудно социализироваться, они совсем не принимают реальность, поэтому чувствуют себя одинокими и брошенными. Это напрямую влияет на самореализацию и личную жизнь. Людям с высоким интеллектом довольно часто не удается добиться больших успехов ни в работе, ни в любви, их постоянно преследуют неудачи, что вызывает угнетенные состояния и депрессию.

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