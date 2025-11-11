Почему в аэропорту могут забрать ваш телефон: важное правило для путешественников

Зарядите телефон перед рейсом / © Getty Images

Путешественников предупредили о малоизвестном правиле, действующем в аэропортах и может стоить смартфона.

Об этом говорится на dailymail со ссылкой на сайт правительства Великобритании GOV.UK.

Как оказалось, телефон или другое электронное устройство могут быть удалены у пассажира, если гаджет не включается во время проверки.

Речь идет об элементарной вещи — заряде батареи. Если гаджет разряжен настолько, что не может включиться, служба безопасности имеет право не допустить его на борт самолета.

«Убедитесь, что ваши электронные устройства заряжены перед поездкой. Если устройство не включается по требованию, его не разрешат взять на борт», — говорится на сайте правительства Великобритании GOV.UK.

До ручной клади разрешается брать телефоны, ноутбуки, планшеты и другие электронные устройства, однако все они должны быть заряжены. Сотрудники аэропорта могут попросить включить любой из них, чтобы убедиться, что устройство исправно и не представляет угрозы.

Такие правила действуют в большинстве авиакомпаний, включая Ryanair, EasyJet и British Airways.

«Если вы не можете включить устройство, вам не разрешат взять его с собой. Убедитесь, что все электронные вещи в ручной клади заряжены перед прибытием в аэропорт», — говорится на сайте British Airways.

Кроме того, перевозчики советуют не разряжать телефон при пересадке, ведь зарядные точки могут быть ограничены, а переходники отсутствуют.

В TUI напоминают, что эти требования являются частью усиленных международных мер безопасности.

«Советуем держать телефоны включенными до момента посадки, поскольку могут быть дополнительные проверки у выхода на рейс», — говорится на сайте компании.

Таким образом, перед поездкой следует проверить, чтобы ваш телефон, планшет или ноутбук имели заряд — иначе их могут оставить на контроле без возможности возврата.

