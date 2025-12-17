Почему в доме появляется затхлый запах: 4 причины, о которых часто не догадываются

Влага

В доме появился затхлый, «подвальный» запах, который не исчезает даже после уборки?Специалисты по клинингу объясняют: игнорировать его не стоит, ведь источник проблемы может быть серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Грязный или старый ковер

Ковровые покрытия легко впитывают запахи — от разлитых напитков до следов домашних животных или табачного дыма. Регулярная ежегодная глубокая чистка помогает поддерживать свежесть, однако старые ковры могут «держать» запах годами. В таком случае специалисты советуют заменить покрытие или выбрать ковры, которые можно стирать.

Проблемы с вентиляцией

Недостаточный приток свежего воздуха быстро приводит к затхлости, особенно в небольших помещениях. Когда воздух застаивается, а влага не выходит наружу, появляется характерный неприятный аромат. Открытое окно даже на несколько минут, вентилятор или осушитель воздуха могут существенно улучшить ситуацию. В то же время эксперты предостерегают: освежители лишь маскируют проблему, но не решают ее.

Скрытые протечки

Затхлый запах может сигнализировать об утечке воды в стенах или под полом. Такие проблемы не всегда заметны сразу, но со временем приводят не только к запаху, но и к повреждению конструкций и рискам для здоровья. Если запах появился внезапно и не исчезает, стоит обратиться к специалисту.

Плесень и грибок

Плесень не всегда видна невооруженным глазом — иногда она прячется в полотенцах, одежде или труднодоступных местах. Для устранения запаха из текстиля советуют замачивать вещи в растворе воды с уксусом. В ванных комнатах важно хорошо проветривать помещение после душа. Если же плесень появилась на стенах или постоянно возвращается, без профессиональной помощи не обойтись.

