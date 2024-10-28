Почему в холодильнике накапливается вода: что делать во избежание серьезных проблем

Что делать, если вы заметили, что внутри холодильника начала скапливаться вода? Давайте разберемся, почему так происходит.

Почему в холодильнике скапливается вода

Вообще это довольно нормальное явление, когда капли воды накапливаются на задней стенке холодильника. Оно встречается не только в старых, но и новых моделях. Проблема возникает тогда, когда жидкость накапливается внутри избыточного количества. В чем здесь может быть причина?

Чаще вода начинает накапливаться в холодильнике, когда происходит засор слива. Это небольшое отверстие располагается обычно на задней стенке прибора, над ящиком для овощей. Он отвечает именно за отведение излишней влаги. Если отверстие засорилось остатками пищи или другими отходами, то вода начинает скапливаться, потому что не имеет выхода.

Еще одна причина – загрязненный или поврежденный уплотнитель. Если он не закрывается определенным образом, то на стенах начинает образовываться больше конденсата. Очень важно регулярно чистить и увлажнять уплотнитель, чтобы предотвратить эту проблему.

Скопление воды в холодильнике – серьезная проблема. Она может привести к проблемам со здоровьем, потому что вызывает образование бактерий и плесени. Из-за влажной среды возрастает количество микроорганизмов, которые загрязняют хранящиеся в холодильнике продукты. Это может стать причиной пищевого отравления. Плеснята дополнительно вызывает затруднение дыхания и аллергию.

Течет холодильник внутри: что делать

Чтобы влага и жидкость не скапливались внутри холодильника, нужно регулярно проверять и очищать ливень. Для очистки можно использовать средство, которое иногда производители продают в комплекте с холодильником, или взять зубочистку, пинцет, мягкую и тонкую проволоку.

Если базовые способы не помогают, попробуйте приготовить раствор воды и пищевой соды. Его вводят внутрь ливня с помощью шприца. Делать это следует медленно, пока вода не начнет утекать.

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