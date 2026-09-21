Почему в холодильнике собирается вода: эксперты назвали 6 основных причин и их решение

Вода в холодильнике

Реклама

Вода под овощными ящиками, мокрые полки или капли на задней стенке холодильника не всегда свидетельствуют о серьезной неисправности. Небольшое количество конденсата может образовываться при нормальной работе устройства. Однако если вода постоянно скапливается внутри или начинает утекать на пол, следует выяснить причину.

Чаще проблема связана с отводом воды, циркуляцией воздуха, расположением продуктов или дверцей холодильника. Часть таких неисправностей можно устранить без ремонта, утверждают эксперты.

Реклама

Откуда вообще берется вода в холодильнике

Во время работы холодильника влага из воздуха может конденсироваться на холодной задней стенке. В некоторых моделях во время цикла охлаждения капли могут замерзать, а при автоматической разморозке превращаться в воду. Далее оно должно попасть в предусмотренную конструкцией дренажную систему.

Реклама

Поэтому само появление капель на задней стенке еще не обязательно проблема. Насторожить должна ситуация, когда вода не отводится, накапливается под контейнерами, заливает полки или вытекает из холодильника.

Вода собирается в холодильнике: что нужно проверить

Проверьте дренажное отверстие

Одна из основных причин накопления воды — засор канала или отверстия, по которому она должна отводиться. В него могут попасть остатки пищи и другие загрязнения. В результате вода после размораживания не идет дальше по системе, а остается внутри холодильной камеры.

Если дренаж доступен в соответствии с конструкцией вашей модели, специалисты советуют удалить загрязнение и промыть канал теплой водой, после чего проверить, проходит ли вода свободно. Если же доступ к дренажной системе требует разборки холодильника, лучше обратиться к специалисту.

Не прижимайте продукты к задней стенке

Причиной мокрых полок иногда становится даже неправильное расположение продуктов.

Реклама

Задняя стенка холодильника во время охлаждения может становиться очень холодной, а при автоматической разморозке образовавшаяся на ней влага стекает к дренажу. Если упаковка или продукт касается стенки, вода может попадать на него, а оттуда на полку или под ящики вместо дренажного канала.

Продукты также не должны перекрывать вентиляционные отверстия. Свободная циркуляция холодного воздуха требуется для нормальной работы холодильника.

Проверьте дверцу и уплотнитель

Еще одна причина избыточной влаги — попадание теплого влажного воздуха из комнаты.

Такое случается, если дверца часто или надолго оставляют открытыми, неплотно закрывают или их закрыванию что-то мешает. Проблему может вызвать и загрязненный, деформированный или поврежденный уплотнитель. Теплый воздух попадает внутрь, а влага из него конденсируется на холодных поверхностях.

Реклама

Поэтому следует осмотреть резиновый уплотнитель, очистить его от загрязнений и проверить, ничего ли мешает дверце полностью закрываться.

Не ставьте внутрь горячую пищу

Горячая еда также добавляет тепло и влагу внутрь камеры. Это может увеличивать количество конденсата и способствовать образованию льда.

Перед тем как поставить приготовленное блюдо в холодильник, ему следует дать остыть. В то же время из соображений безопасности пищевых продуктов не следует оставлять скоропортящуюся пищу при комнатной температуре на многие часы.

Не перегружайте холодильник

Если камера заполнена так плотно, что между продуктами нет свободного пространства, нормальная циркуляция воздуха может нарушаться. Особо важно не закрывать вентиляционные отверстия и зону дренажа.

Продукты, хранящиеся без закрытых контейнеров или упаковки, также могут являться дополнительным источником влаги. Избыточный конденсат в такой ситуации может скапливаться, в частности, под ящиком для овощей.

Проверьте настройки температуры

Неправильно установленная температура может также влиять на образование конденсата. Поэтому сначала следует проверить рекомендованные настройки именно для вашей модели в инструкции производителя.

Для проверки фактической работы холодильника специалисты предлагают поставить термометр в стакан с водой и оставить внутри камеры. Температуру около +4…+5 °C производитель приводит в качестве нормального показателя для такой проверки.

Когда уже нужен мастер

Если после очистки доступного дренажа, правильного размещения продуктов и проверки дверцы вода продолжает регулярно накапливаться, причина может быть внутри системы отвода воды или других компонентов холодильника.

Обратиться к сервису стоит и тогда, когда воды много, она утекает на пол, внутренние элементы дренажа недоступны или подозрение на повреждение деталей. Самостоятельно разбирать такие узлы производитель не рекомендует из-за риска повреждения техники и опасности работы вблизи электрических компонентов.

Новости партнеров

Новости партнеров