Почему в Италии кладут лимон в духовку на ночь: простой трюк, который заменяет химию

Метод очистки духовки с помощью лимона, который передается в итальянских семьях из поколения в поколение, сейчас снова набирает популярность. Его рассматривают как простую и безопасную альтернативу химическим моющим средствам, ведь он позволяет одновременно удалить жир, уменьшить количество бактерий и избавиться от неприятных запахов.

Об этом сообщило издание Faroform.

Эта практика имеет корни в южных регионах Италии — в частности на Сицилии, в Калабрии и Кампании, где цитрусовые традиционно доступны и широко используются не только в кулинарии. Во времена, когда специализированные средства для чистки были недоступны, хозяйки полагались на природные ингредиенты — лимон, уксус и пищевую соду. Такие бытовые знания передавались устно — от матери к дочери — как часть ежедневного ухода за домом.

Эффективность лимона объясняется его составом. Он содержит лимонную кислоту, которая способна расщеплять жир и пригоревшие остатки. Во время нагрева в духовке образуется пар, насыщенный этой кислотой. Он оседает на внутренних поверхностях, постепенно смягчая даже стойкие загрязнения. За ночь такое воздействие позволяет значительно облегчить дальнейшую очистку без интенсивного механического трения.

Кроме этого, лимон обладает природными антибактериальными свойствами. Эфирные масла, содержащиеся в кожуре, помогают уменьшить количество микроорганизмов, которые могут накапливаться во влажной и теплой среде духовки. Важно и то, что после такой очистки не остается токсичных остатков, которые могли бы попасть в пищу при дальнейшем использовании прибора.

Еще одна причина популярности метода — способность лимона нейтрализовать запахи. После приготовления блюд с насыщенным ароматом духовка часто сохраняет посторонние запахи. Благодаря природным соединениям цитрусовых, в частности лимонену, они не маскируются, а именно устраняются, оставляя легкий свежий аромат.

Метод также имеет практические преимущества. Лимон является доступным продуктом, который стоит значительно дешевле специализированных чистящих средств. Его можно использовать даже тогда, когда плод уже теряет свежесть или остался после приготовления блюд. Это соответствует подходу к уменьшению отходов и отказу от лишней бытовой химии.

Самый распространенный способ использования — разрезать лимоны, поместить их в жаростойкую емкость с водой, нагреть духовку примерно до 120°C и оставить после выключения на ночь. Образующийся пар размягчает грязь, которую утром легко удалить влажной тряпкой. Также применяют другие варианты: использование только кожуры или добавление уксуса или соды для усиления очищающего эффекта.

Чтобы метод с лимоном давал стабильный результат, важно соблюдать регулярность. При интенсивном использовании духовки — когда готовят часто и блюда оставляют много жира — такую очистку целесообразно проводить примерно раз в две недели. Если же духовку используют периодически, достаточно одного раза в месяц.

Регулярное применение позволяет не накапливать стойкие загрязнения, которые сложно удалить без агрессивной химии. Это, в свою очередь, помогает уменьшить потребность в сильнодействующих моющих средствах и поддерживать технику в рабочем состоянии дольше. После приготовления жирных или ароматных блюд хозяйки также советуют обработать внутренние поверхности лимонным соком сразу после того, как духовка полностью остынет — это предотвращает впитывание запахов и образование налета.

Отдельную роль играют и технические детали процесса. Емкость с водой и лимоном должна быть достаточно вместительной, чтобы жидкость не испарялась полностью во время нагрева. Оптимальная температура — около 120°C: превышение этого уровня может привести к карамелизации природных сахаров в лимоне, что, наоборот, оставит дополнительные следы на поверхностях.

После завершения процедуры рекомендуют протереть стенки духовки — это можно сделать водой или дополнительно использовать смесь воды с пищевой содой.

Для лучшего эффекта советуют использовать лимоны комнатной температуры — так эфирные масла выделяются активнее. Во время нагрева не стоит открывать дверцу духовки, чтобы не терять пар, который и обеспечивает очищающий эффект. Остатки лимонной воды можно использовать для мытья других кухонных поверхностей.

Также хозяйки совмещают эту процедуру с очисткой противней и решеток, чтобы комплексно ухаживать за духовкой.

