Почему в квартирах японцев всегда чисто, хотя они редко убирают: как поддерживать порядок в доме

Что делают японки, чтобы в доме всегда было чисто, как научиться поддерживать порядок, чтобы часто не убирать.

Наверное, многие замечали в интернете или соцсетях то, что японки всегда имеют идеальный внешний вид, поскольку очень любят ухаживать за собой. В их ванных комнатах всегда очень много баночек и флакончиков с кремами и различными средствами по уходу за лицом, телом, волосами. Их одежда также безупречна: всегда аккуратна, выглажена и подобрана со вкусом. То же касается и дома, где всегда царит идеальная чистота. Какие же привычки имеют японские хозяйки, чтобы поддерживать безупречный порядок в доме, рассказываем дальше.

Раньше мы писали, как без всяких усилий вымыть кухню от жирного налета.

Что делают японки, чтобы в доме всегда было чисто

Вообще, раньше у этих восточных красавиц было не все хорошо с порядком в доме. Там царил хаос и беспорядок, потому что жители Японии не очень любят тратить время на уборку. Поскольку более 60 часов в неделю целенаправленные японки тратят на работу и карьерные достижения. Конечно, очень мало времени остается на то, чтобы убраться в доме. А еще нужно успеть на йогу, салон красоты, массаж, курсы, погулять с друзьями и отдохнуть.

Поэтому японские девушки внедрили для себя идеальную систему уборки, на которую тратят минимальное количество времени, но в доме всегда царит чистота и свежесть. Многие придерживаются правил этой простой системы и ее рекомендуют ввести всем, у кого мало времени на уборку.

Как поддерживать чистоту в доме: секреты японок

Такой подход к уборке позволит всегда поддерживать порядок в доме и тратить меньше времени на уборку.

Расхламиться. В Японии на улице нет мусорных баков. Раз в неделю приезжают работники коммунальных служб и забирают мусор от дверей домов. Поэтому существует большой риск накопления ненужных вещей и мусора. Чтобы этого избежать, японки всегда придерживаются минимализма в использовании бытовых вещей. Например, если какую-то одежду уже давно стоит выбросить, с ней прощаются без сожаления, чтобы в доме не было лишних вещей.

В Японии на улице нет мусорных баков. Раз в неделю приезжают работники коммунальных служб и забирают мусор от дверей домов. Поэтому существует большой риск накопления ненужных вещей и мусора. Чтобы этого избежать, японки всегда придерживаются минимализма в использовании бытовых вещей. Например, если какую-то одежду уже давно стоит выбросить, с ней прощаются без сожаления, чтобы в доме не было лишних вещей. Все вещи на своих местах. Если в доме нет ничего лишнего, тогда легче определиться, что и где должно стоять или лежать. Самое главное правило – сразу отправлять предмет на свое место. Японки никогда не складывают свою одежду на стулья или кресла. После работы они всегда убирают обувь, прячут одежду в шкаф или кладут в стиральную машинку. Закупленные продукты сразу раскладывают по полкам и контейнерам в холодильнике. Поэтому у них всегда есть время на себя и отдых.

Если в доме нет ничего лишнего, тогда легче определиться, что и где должно стоять или лежать. Самое главное правило – сразу отправлять предмет на свое место. Японки никогда не складывают свою одежду на стулья или кресла. После работы они всегда убирают обувь, прячут одежду в шкаф или кладут в стиральную машинку. Закупленные продукты сразу раскладывают по полкам и контейнерам в холодильнике. Поэтому у них всегда есть время на себя и отдых. Инновационный подход разумного дома. Япония – одна из наиболее развитых стран мира в области инновационных технологий. Жители этой страны пытаются облегчить себе жизнь всевозможными вспомогательными приборами для быта, работы и красоты. И уборка не стала исключением. Практически в каждом доме есть робот-пылесос, с помощью которого ведется борьба с пылью. Одежду после стирки японцы тоже не развешивают, чтобы просушить, специальная машинка для сушки всегда справится с этой ситуацией. А паровая швабра через несколько минут поможет справиться с грязным полом. Кроме того, у японцев есть специальные ведра, которые сами меняют мусорные пакеты, а наполненные прессуют и запаивают. Такой подход спасает от накопления домашней работы и освобождает кучу времени.

Читайте также:

Как через 2 минуты очистить ручки газовой или электрической плиты от жира без чрезмерных усилий

Больше не нужно много времени: как быстро и эффективно убрать в доме

Как быстро почистить батареи отопления и «ребра» от грязи: пошаговая инструкция